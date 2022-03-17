يحقق بوما إنجازًا للثورة ويتقدم إلى الدور قبل النهائي من Conachampions.

فاز بوما المكسيكي على ثورة نيو إنجلاند الأمريكية بركلة جزاء 4-3 على ملعب الجامعة الأولمبية في مكسيكو سيتي يوم الأربعاء، ودخل الدور نصف النهائي لدوري أبطال الكونكاكاف 2022 ليتقدم ليعود إلى الدور ربع النهائي.

بسبب الحاجة للتغلب على الهزيمة 3-0 التي عانت منها في الإياب الأولى، فاز بوما بنفس النتيجة بهدفين من الأرجنتين خوان دينينو، 33 دقيقة و 49 دقيقة والولايات المتحدة سيباستيان سوسيدو في اليوم التاسع والخمسين.

مع تعادل الدرجات الإجمالية إلى 3-3، تم تحديد تمريرة نصف النهائي في ركلات الترجيح.

كان الفريق الأمريكي مع ميزة 3 أهداف على وشك الحكم على بول آدم بوكسا للقضاء على القط من 16 دقيقة، عندما فشل في الانتهاء بشكل صحيح من تمريرة مريحة جدا التي قدمها الأرجنتيني غوستافو بو.

بعد بضع دقائق، كان بوما يضع الظروف للهجوم بعمق، لكنه كان بطيئًا في الوصول بوضوح وفعالية إلى الهدف الذي دافع عنه حارس المرمى إيرل إدواردز.

عندما جاء أخيرًا 1-0، كان حتى 33.أرسل عمر إيسلاس صليبًا على اليمين، واستسلم البرازيلي روجيريو دي أوليفيرا للسيطرة على الكرة وترك دينينو يوقع الهدف بتسديدة في منطقة صغيرة.

اقتربت التشكيلة المكسيكية من تسجيل هدف ثاني في 44 دقيقة عندما تم تسديدة البرازيلي هيجور ميريتاو إلى المركز الأيسر.

بعد الاستراحة، أرسل دي أوليفيرا الكرة من القطاع الأيمن إلى المنطقة، وتوقع دينينو علامة عمر غونزاليس، ومد ساقيه لإكمال الكرة بتسديدة كروس أوفر ووقع 2-0.

تم توقيع 3-0 المطلوب لبوما لمطابقة النتيجة الإجمالية من قبل سوسيدو عندما أطلق النار على الكرة، وحاول المدافع مسحها في 59.

في 90+1، أنقذ حارس المرمى ألفريدو تالافيرا بوما من الهزيمة من خلال تغطية التسديدات الخطيرة، وكان لا بد من تعريف تمريرة نصف النهائي على أنها ركلة جزاء.

في إعدام السجن، سجل أرتورو أورتز، آلان موجو، نيكولاس فريري من الأرجنتين، وخوان دينينو ضد قطة جامعية. فشل إفرين بيلارد (تم حفظه).

سجل كاليس جيل وديخوان جونز وجورج ألتيدور في فريق أمريكا الشمالية. فشل توماس مكنمارا (المحفوظة) وسيباستيان ريجيت (الخروج).

في الدور قبل النهائي، سيواجه بوما المكسيكي كروز أزول، الذي يتعادل 1-1 أمام مونتريال، كندا في الملعب الأولمبي في مونتريال يوم الأربعاء ويتفوق على الدور ربع النهائي بنتيجة إجمالية 2-1.

البيانات الفنية للمباراة هي كما يلي:

دوري أبطال أمريكا الشمالية والوسطى 2022 - ربع النهائي - الإياب الثانية

بوماس - ثورة نيو إنجلاند 3-0 (1-0) عالمي: 3-3 عقوبة: 4-3

المكان: أوليمبيكو يونيفرسيتاريو (مكسيكو سيتي)

الحكم: ديفيد موران (السلفادور)

الأهداف:

كوغار: خوان دينينو (33، 49)، سيباستيان سوسيدو (59)

عقوبة (ثورة نيو إنجلاند تفوز أولاً):

الكوجر: أرتورو أورتز، آلان موجو، نيكولاس فريري، خوان دينينو فشل: إفران بيلارد (المحفوظة)

ثورة نيو إنجلاند: كارليس جيل، ديخوان جونز، جورج ألتيدور غاب: توماس مكنمارا (حفظ)، سيباستيان ريجيت (خارج المسار)

تحذير:

ثورة نيو إنجلاند: جورج ألتيدور (72)

المحاذاة:

الكوجر: ألفريدو تالافيرا، آلان موجو، نيكولاس فريري، أرتورو أورتز، إفران بيلاردي، ليونيل لوبيز، عمر إيسلاس (ديوغو دي أوليفيرا 62)، هيغور ميريتاو، سيباستيان سوسيدو (خورخي روفالكافا 69)، خوان دينينو، روجيريو دي أوليفييرا.

ثورة نيو انغلاند: إيرل إدواردز، براندون باي، جوناثان بيل، عمر غونزاليس، ديخوان جونز، مات بولستر، شرف تروستاسون (توماس مكنمارا 46)، سيباستيان ليتجيت، كارليس جيل، آدم بوكسا، غوستافو القوس (جورج ألتيدور 71) .DT بروس أرينا.

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