أحكام بالسجن من 6 إلى 30 سنة ل128 يوليو 11 المحتجين في كوبا

ذكرت المحكمة العليا يوم الأربعاء أن مجموعة من 128 كوبيا شاركوا في المظاهرات يومي 11 و 12 يوليو 2021 في حيي هافانا, تعتبر الأكثر عنفا في تلك الأيام, حكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 6 و 30 عاما.

في المحاكمات التي عقدت بين 14 ديسمبر و 3 فبراير، حوكم 129 كوبيا شاركوا في الاحتجاجات في أحياء دييز دي أكتوبر ولا غوينيرا، «المتهمين بارتكاب والتسبب في اضطرابات وتخريب خطيرة»، قالت المحكمة العليا (TSP) في بيان نشر على موقعها على الإنترنت.

وأضاف بيان TSP أنه من بين 129 متهمًا، أدين 128 متهمًا بارتكاب جرائم الفتنة والسرقة، وحُكم على اثنين منهم، دايرون مارتن رودريغيز وميغيل بايز استيفن، بالسجن لمدة 30 عامًا، حسب بيان TSP، الذي لم يحدد عمر المدانين.

ووفقا للبيان، قلبت المجموعتان المركبات والدوريات وألقت الحجارة والزجاجات وزجاجات مولوتوف على مرافق الشرطة ووكلاء وزارة الداخلية، مما تسبب في «إصابة الآخرين وأضرار جسيمة بالممتلكات».

وفي لا غوينيرا، قُتل المتوفى الوحيد في المظاهرات التاريخية التي اندلعت في ما يقرب من 50 مدينة كوبية وهي تصرخ «الحرية» و «نحن جائعون».

وقالت والدته إزميرالدا رودريغيز لوكالة فرانس برس إن دايرون مارتين رودريغيز (36 عاما) «بدأ التسجيل في ذلك اليوم لإرسال الفيديو لوالده»، ولكن في وسط الحشد والشعور بالمطر من الحجارة سقط وفقد هاتفه.

من جانبها، علقت زويلا رودريغيز، والدة كاتيا بيروت، 36 عامًا، بأن ابنتها وزوجها بدأتا يحاكمان بتهمة «جريمة اضطراب عام» وانتهى بهما الأمر إلى القيام بذلك بسبب «الفتنة».

- «تأثير مثالي» -

تقول النيابة في الملف أن كاتيا سجلت بهاتفها «لنشر كل ما كان يحدث وبالتالي الحصول على المزيد من الناس للانضمام إليهم».

وحُكم على 125 شخصاً آخرين شاركوا في كلا الاحتجاجين بالسجن لمدة تتراوح بين 6 سنوات و26 سنة، ومن سنة إلى أربع سنوات من العمل الإصلاحي دون اعتقال، وتمت تبرئة شخص آخر. سيتمكن الجميع من استئناف أحكامهم أمام المحكمة العليا.

وذكرت الحكومة في 25 كانون الثاني/يناير أن 790 شخصا، من بينهم 55 دون سن 18 عاما، اتهموا بمظاهرات يوليو. وأدين 172 آخر حتى الآن.

ولكن وفقًا لـ Justice 11J، وهي مجموعة كوبية تحتفظ بسجل للقضايا، تم القبض على 1442 شخصًا، منهم 756 لا يزال في السجن.

لاريتزا ديفرسنت, مدير منظمة Cubalex غير الحكومية لحقوق الإنسان ومقرها ميامي, قال لوكالة فرانس برس إن الأحكام التي تم الاستماع إليها يوم الأربعاء «لها تأثير مثالي على بقية المجتمع, معتبرا أن هافانا هي واحدة من أصعب المحافظات للحكم» وحيث كانت هناك معظم الاحتجاجات والاعتقالات خلال اندلاع يوليو.

وانتقد الناشط العقوبات على «جريمة الفتنة، عندما نعلم أن الاحتجاجات كانت عفوية تماما وأنه في أي مظاهرة harangues طبيعية للآخرين وأنهم يطلبون من الناس الانضمام (...) التي لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن توصف بأنها فتنة».

ألقت الحكومة الكوبية باللوم على الولايات المتحدة لكونها وراء مظاهرات 11 يوليو، وهي أكبر احتجاجات تم تسجيلها على الإطلاق في الجزيرة منذ انتصار الثورة في عام 1959.

من جانبها، دعت واشنطن بإصرار إلى إطلاق سراح هؤلاء السجناء.

كتبت السفارة الأمريكية في هافانا على تويتر يوم الاثنين: «بينما يحاول النظام في #Cuba عشرات المتظاهرين #11J بتهم غير عادلة هذا الأسبوع، فإننا نعلم أن قسوة الأحكام تستخدم لجعل الكوبيين يخافون».

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