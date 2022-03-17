بوغاكار: «ميلان سان ريمو متحمس»

الكتابة الرياضية، 17 مارس، سلوفينيا تاديج بوغاكار (الإمارات العربية المتحدة) تواجه سانريمو في ميلانو، الذي سيعقد السبت المقبل. هذا النصب هو أول «نصب تذكاري» لهذا العام يأتي في وقت مناسب للفائز المزدوج في سباق طواف فرنسا بعد السيطرة على سباق طواف الإمارات، سترايد بيانش وتيرنيا في البحر الأدرياتيكي. «لم أستطع أن أبدأ العام بشكل أفضل. أعتقد أن النتائج تظهر كمجموعة لأن الفريق بأكمله اجتمع وعمل بجد. أنا متحمس بشأن ميلانو سانريمو. أعلم أن خط النهاية ليس بعيدًا عن المكان الذي أعيش فيه في موناكو، لذلك أعرف الجزء الأخير من السباق وفي النهاية أصعد قليلاً». قال بوغاكار. سيكون السلوفيني البالغ من العمر 23 عامًا قائد فريق قوي أكمله أليساندرو كوفي وديفيد فورمولو وريان جيبونز وجان بولانك وأوليفييه ترويا ودييجو أوليسي. «هذا السباق هو واحد من أصعب السباقات للفوز، ويمكن أن ينتهي بطرق متنوعة. هناك فرق في الإمارات العربية المتحدة لديها جميع الخيارات جاهزة، لذلك نحن على استعداد لأن نكون سباقًا رائعًا». قال. يقام ميلان سانريمو، أطول سباق في التقويم، أيام السبت مع دورة 293 كم. جورب/البحر