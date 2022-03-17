وطالبت PAN حكومة AMLO بوقف الاضطهاد ضد المعارضين والصحفيين.

دعا حزب العمل الوطني (PAN) الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) إلى وقف الاضطهاد السياسي والاضطهاد الذي ستفعله الحكومة ضد شخصيات المعارضة السياسية والإعلامية والاجتماعية.

تم تسليط الضوء على هذا على مقاعد البدلاء، التي ركزت أكثر على المسلحين ريكاردو أنايا، فرانسيسكو غارسيا كابيزا دي فاكا وساندرا كويفاس (ساندرا كويفاس). هذا الأخير هو الشخص الذي هو حاليا في عين الإعصار بسبب فضيحة تؤكد أن منصبه كعمدة لCuauhtémoc تم تعليقه مؤقتًا. يقع في مكسيكو سيتي (CDMX).

في بيان، وافق الحزبان الأزرق والأبيض على دعمهم لموقف البرلمان الأوروبي. هدد الرئيس باتخاذ إجراءات ضد المعارضين في حالة عقد اجتماع صباحي: «على وجه الخصوص، الخطاب الشعبوي يلمح»، حكمت الوكالة.

وبهذا المعنى، قال زعيم البلاد، ماركو كورتيس مندوزا، إن هجوم الرئيس التنفيذي يرجع إلى خلافه حول «الحقيقة حول مقتل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان». «حقيقة لا جدال فيها أنها تواصل».

وبالإضافة إلى ذلك، قال المكتب الاتحادي إن بعض جرائم القتل تتعلق بالسلطات المحلية وأخرى تتعلق بالجريمة المنظمة. ومع ذلك، تقول المنظمة الدولية إن تنحية أندريس مانويل في الصباح بعد الصباح هو أيضًا عامل يديم الصورة الدموية.

لهذا السبب، وفقًا للوثيقة، نشرت Acción Nacional اقتراحًا لتصنيف مضايقة الصحفيين على أنها جريمة جديدة. اعترفت منسقة PAN في مجلس الشيوخ جوليان ريمينتريا بالمشكلة ودعت إلى «التفكير» لإنهائها بهذه الطريقة.

وعلى الرغم من هذه المطالب، نفى رئيس الجمهورية بشدة حقيقة أنه خلال الإدارة تم تسجيل أكثر من 50 جريمة قتل للصحفيين. هذا جزء من الجريمة الرئيسية.

وفي الوقت نفسه، أتيحت له أيضا الفرصة لضمان أن حكومته ليست وراء دعوى قضائية ضد كويفاس وأعضاء آخرين في حكومته. اتهامات بجرائم السرقة وإساءة استخدام السلطة والتمييز: «أنا (...) لقد مررت.» قال.

ينبع هذا من الاتهامات بأن ناشطًا من حزب العمل الوطني (PAN) اتهم تالاسكانو ورئيس حكومة مكسيكو (CDMX) كلوديا شينباوم بأنه «إسكات أشخاص غير مرتاحين».

«فيما يلي طريقتان للقيام بذلك. يجب على المرء أن يختفي، ومثل العديد من الصحفيين، يأخذ حياتهم؛ أو شيء آخر، يخلقون هذا النوع من المواقف لك ويرسلونك إلى السجن. قال أمام غرفة الألفية.

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