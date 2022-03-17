أورتيجا تلغي 25 منظمة غير حكومية تدافع عن دعاة حماية البيئة والنساء والصحفيين

ماناغوا, 17 مارس أمرت حكومة نيكاراغوا بإغلاق 25 المنظمات غير الحكومية الأخرى, بما في ذلك الصحفيين, دعاة حماية البيئة والجمعيات النسائية الأخرى, الشعوب الأصلية والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال وزارة الداخلية, ذكرت الهيئة التشريعية يوم الخميس. في نيكاراغوا، حظرت إدارة الرئيس دانيال أورتيغا ما لا يقل عن 87 منظمة غير حكومية نيكاراغوية منذ ديسمبر 2018، بتصويت وكلاء الساندينستا والحلفاء. كما ألغت وزارة الشؤون الداخلية مسألة التسجيل والدوام لـ 6 منظمات غير حكومية أمريكية و 6 منظمات أوروبية غير حكومية. وقد أدرجت الجمعية الوطنية (الكونغرس)، التي تتمتع بأغلبية رسمية، مبادرة جديدة في جدول أعمالها يوم الخميس، لذلك من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في الاجتماع العام. المنظمات غير الحكومية هي: جمعية عملية الابتسامة في نيكاراغوا، ورابطة الصحفيين النيكاراغوية بيدرو جواكين تشامورو كاردينال، مركز الناشط البيئي ألكسندر فون هومبولت لتعزيز التنمية الإقليمية والإدارة البيئية (مركز هومبولت). وهو أيضا صوت مهم لمؤسسة فيوليتا باريوس دي شامورو للمصالحة والديمقراطية، والمؤسسة النيكاراغوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (Funides)، ومؤسسة الأخلاقيات المدنية والشفافية، ومؤسسة الحرية، والرابطة النيكاراغوية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مؤسسة أغورا بانيسيب، ومؤسسة الاستقلال الذاتي والتنمية في ساحل المحيط الأطلسي لنيكاراغوا، ورابطة المواطنين لأصحاب المشاريع الشباب في نيكاراغوا، ورابطة أندية هارفارد في نيكاراغوا، ومؤسسة الكرامة الإنسانية في نيكاراغوا، ونادي ماتاغالبا الاجتماعي. وبالمثل، مؤسسة حملة المواطنين الصليبية من أجل الديمقراطية، ومؤسسة كولبينج - نيكاراغوا، ومعهد الديمقراطية ومؤسسة مراقبة حقوق الإنسان، ورابطة المواطنين للمنظمات النسائية في 8 مارس، ومؤسسة صناديق المنح الدراسية للخريجين لمدارس أمريكا الوسطى (FOBECA)، ورابطة الإقليمية صناديق التنمية والمرأة في نيكاراغوا. والباقي هم مركز رابطة العدالة وحقوق الإنسان في ساحل المحيط الأطلسي، ومركز الرابطة المسيحية لحقوق الإنسان، ومركز جمعية منع العنف. ووفقاً لوزارة الشؤون الداخلية، لم تقدم هذه المنظمات غير الحكومية الـ 25 بيانات مالية مع تحليل مفصل للدخل والمصروفات وميزان المراجعة وتاريخ الاشتراكات (الأصل والأصل والمستفيدون النهائيون). وبالإضافة إلى ذلك، ادعى أن مجلس الإدارة لم يبلغ عن انتهاكات للقانون العام بشأن الشركات غير الربحية. ولذلك، اقترحت الحافظة إلغاء تسجيل هذه المنظمات غير الحكومية الـ 25 في غضون 72 ساعة. يتم تصفية الأصول والأسهم التي تنتمي إلى هذه الجمعة/المؤسسة مسبقًا، وإلا فإنها تصبح ملكًا للدولة وفقًا للمبادرة. تشهد نيكاراغوا أزمة سياسية واجتماعية منذ أبريل 2018، والتي تم تسليط الضوء عليها بعد الانتخابات العامة المثيرة للجدل في 7 نوفمبر، وأعيد انتخاب دانيال أورتيغا لولاية خامسة، وهي الرابعة على التوالي وللمرة الثانية. زوجته روزاريو موريلو هي نائب رئيس المتنافسين في سجنه الرئيسي. lfp/gf/ليرة لبنانية