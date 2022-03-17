يفوق النفط مرة أخرى 100 دولار أمريكي للبرميل

ارتفع البرميلان المعياران للنفط بأكثر من 8٪ يوم الخميس، ليرتفع مرة أخرى فوق 100 دولار للبرميل، مدفوعًا بالحرب في أوكرانيا، بعد أن رفض الكرملين تعليق هجومه وأعربت وكالة الطاقة الدولية عن مخاوفها بشأن إمدادات النفط.

انتهى برميل برنت في بحر الشمال للتسليم في مايو بالارتفاع من 8.79٪ إلى 106.64 دولار في لندن.

بينما حصل غرب تكساس الوسيط (WTI) لشهر أبريل على 8.35٪ إلى 102.98 دولارًا في نيويورك.

وقال ادوارد مويا المحلل فى اواندا «ان اسعار النفط تسارعت فى الارتفاع بعد ان قال وزير الخارجية الامريكى انتونى بلينكين انه لا يرى اى اشارة الى ان فلاديمير بوتين مستعد للتوقف وان الولايات المتحدة تخشى ان تفكر الصين فى مساعدة روسيا».

وتوقع المحلل «لا يبدو أن هذه الحرب ستنتهي قريبا وهذا يعني على الأرجح أن أسعار النفط يمكن أن يكون لها ارتفاع حاد آخر».

في Confluence Investment، أكد بيل أوغرادي أن «أساسيات سوق الطاقة صعودية حقًا».

وقال لوكالة فرانس برس «لا اعرف كمية النفط والغاز التي لا يزال الروس قادرين على تصديرها، لكن يجب ان يتقلص».

وحذر من «اننى اتطلع باهتمام كبير اذا كان الروس يملئون خزاناتهم وما اذا كانوا سيضطرون الى خفض الانتاج الامر الذى سيؤدى الى مشقة حقيقية فى الحياة الحقيقية».

«لا يزال الغزو الروسي يملي تطورات الأسعار إلى حد ما، نظرًا لأهميته العالمية (لروسيا) من حيث العرض»، لخصت فيكتوريا سكولار، من المستثمر التفاعلي.

روسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.

كما ارتفعت الأسعار بسبب التقرير الشهري للوكالة الدولية للطاقة (IEA)، الذي قال يوم الأربعاء إنه يخشى «تأثير» قوي على إمدادات النفط العالمية نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا، وقدرت أنه لا يمكن استبدال النفط الروسي على الفور.

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