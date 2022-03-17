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الخميس 17 مارس 2022
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قتل هجوم بالحافلات والشاحنات في النيجر 21 شخصًا بالقرب من بوركينا فاسو

17 مارس 2022

اعلن مصدر امني محلي لوكالة فرانس برس اليوم الخميس ان هجوما جهاديا على اتوبيسات وشاحنات في جنوب غرب النيجر قرب بوركينا فاسو اسفر عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصا بينهم ضابطا شرطة.

وذكر المصدر ان "هجوما ارهابيا نفذه شخص مدججب بالسلاح على دراجة نارية وسيارة بعد ظهر الاربعاء اسفر عن مصرع 19 شخصا بين الركاب فى حافلة بمن فيهم ضابطى شرطة واثنان اخران فى هجوم بشاحنة».

اشتعلت النيران في الحافلات والشاحنات، وأضافت المصادر عدم الكشف عن هويتها كشرط.

واضاف المصدر ان اثنين من ركاب شاحنة تحمل الفواكه والخضروات احرقوا واصيب خمسة اشخاص بجروح خطيرة بينهم ضابط شرطة تم نقله الى العاصمة نيامي في هجوم على حافلة.

تم العثور على سبعة ركاب نجوا من الحافلة، من بينهم أربع نساء وثلاثة رجال.

كانت منطقة «الحدود الثلاثة» بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي مسرحًا لعمل دموي لحركة الجهاد التي تشارك فيها تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية منذ عام 2017.

bh/pid/jhd/am