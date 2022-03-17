يختم نادال ثالث أفضل تشغيل في ATP عن طريق ضرب Opelka في إنديان ويلز

فاز الإسباني رافائيل نادال على الأمريكي رايلي أوبيلكا بمجموعتين في بطولة إنديان ويلز للماسترز 1000 يوم الأربعاء، ليختتم فوزه الثامن عشر على التوالي في بداية الموسم ويلتقي في الدور ربع النهائي مع نك كيرجيوس المثير للجدل.

كان نادال المفضل لللقب في صحراء كاليفورنيا، احتاج إلى فواصل التعادل لكسر مقاومة أوبيلكا العملاقة (بطول 2.11 م) بنتيجة 7-6 (7/3) و 7/6 (7/5) في ساعتين و 11 دقيقة من اللعب.

كان الإسباني، الذي عانى من عدم الراحة في قدمه اليسرى أكثر مما كان عليه في المباريات الأخرى، مسرورًا بلعب «أفضل مباراة له في البطولة».

«أنا سعيد بالطريقة التي لعبت بها. لقد مررت بلعبة سيئة مع خدمتي، ثم فعلت ما كان علي القيام به ضد لاعب صعب للغاية».

بعد موسم تميزت بمشاكله المزمنة في القدم، حقق الإسباني عودة رائعة في عام 2022 وفاز بثلاث بطولات، بما في ذلك بطولة أستراليا المفتوحة، مما جعله لاعب التنس للرجال مع أكثر ألقاب الجراند سلام (21).

مع انتصاره ضد أوبيلكا، هو أيضا ثاني لاعب تنس في تاريخ ATP (منذ عام 1990) يبدأ موسمًا بحصوله على 18 فوزًا متتاليًا، في المرتبة الثانية بعد خطين من قبل نوفاك دجوكوفيتش في عام 2011 (41-0) و 2020 (26-0).

وقال: «إن العقلية البشرية تعتاد على الأشياء الجيدة، لكنني لست من النوع الذي يفكر كثيرا في ما حدث، من حيث الرياضة».

«بالطبع، من المدهش للغاية بالنسبة لي أن أكون في المركز الذي أنا عليه، فالفوز بثلاثة ألقاب بالفعل، في الدور ربع النهائي هنا. لا استطيع ان اقول انه حلم لاننى لم استطع حتى ان احلم به قبل شهرين او ثلاثة اشهر».

منافسه القادم في الدور ربع النهائي سيكون الأسترالي نك كيرجيوس، الذي لعب معه عدة لقاءات في السنوات الأخيرة.

وسيصل كيرجيوس، الذى يحتل حاليا المرتبة 132 فى بطولة ATP، الى مباراة يوم الخميس بمزيد من الراحة بفضل تقاعد منافسه فى الدور الثامن جانيك سينر بسبب المرض.

«نك (منافس) صعب في أي حالة. عندما يلعب بشكل جيد ويكون متحمسًا ومتحمسًا، فهو بلا شك أحد أصعب المنافسين». «غدا ستكون مباراة صعبة، لكننا في الدور ربع النهائي من إنديان ويلز، لا يمكننا توقع أي شيء آخر».

لعب كيرجيوس، بطل الزوجي في بطولة أستراليا المفتوحة الأخيرة، دور البطولة في بعض خلافاته العديدة على الحلبة في مواجهات ضد العالم الأول السابق.

في مبارزة عام 2019 في ويمبلدون، فاز بها نادال، ألقى الأسترالي كرة طوعية على صدر الإسباني، الذي قلّد أيضًا إيماءاته المميزة للخدمة.

- «لقد أزعجتني القدم أكثر» -

نادال، 35 عاما، لا يزال المفضل للفوز بلقب رابع في إنديان ويلز في غياب دجوكوفيتش والقضاء على المرشحين مثل دانييل ميدفيديف (1ATP)، الكسندر زفيريف (3) أو ستيفانوس تسيتسيباس (5).

وقال الاسباني، الذي استقال من بطولة ماسترز 1000 القادمة في ميامي، انه سيستمر في تقديم أفضل ما لديه في إنديان ويلز على الرغم من الإزعاج.

واعترف قائلا «ان اليوم كان اسوأ قليلا من الايام الاخرى وخاصة فى المجموعة الثانية». «في الأيام القليلة الماضية، أزعجتني القدم أكثر من ذلك بقليل. نحن نعرف بالفعل ما يمكن أن يحدث. أحاول فقط أن أكون مستعدًا وإيجابيًا لأنها ستكون آخر بطولة لي في الملاعب الصعبة. ثم سنعود إلى الطين وربما سيساعد ذلك».

«آمل أن تستمر القدم في الصمود. أنا لا أفكر كثيرا في ذلك، فقط عن بلدي التنس ومنافسي المقبل. واذا حدث شيء ما فعليك ان تقبله».

- جدار أوبيلكا -

على المسار، شكلت أوبيلكا الأمريكية، مع مسرحيته الشرسة للخدمة والطائرة، تحديًا استثنائيًا حتى بالنسبة للمتخصص في حل المواقف الصعبة مثل نادال.

اختار الإسباني حماية نفسه من الصواريخ من أسفل المسار والتجمع من الأعماق تحسبا لخطأ الأمريكي.

منع مطر الخدمات الذي يزيد عن 200 كم/ساعة الإسباني من السيطرة على النقاط.

جاء الإسباني لينظر تحت 2-3 في أول «كسر التعادل» لكنه استغل أخطاء أوبيلكا الأولى لسلسلة خمس نقاط وجيب المجموعة ضد ابتهاج المحكمة المركزية، نظرا لمعبوده على اللاعب المحلي.

عندما بدا أن نادال قد تسلق الجبل، لا يزال أوبيلكا يجعله يتعرق في المجموعة الثانية للوصول إلى الترتيب.

كسر الأمريكي خدمة نادال في المباراة الخامسة وكان لديه ما يصل إلى ثلاث فرص استراحة للمضي قدما 5-2 ولكن جناحه الأيمن تعثر في لحظات حرجة.

انتهز نادال الفرصة لكسر بندقية Opelka لأول مرة ووضع التعادل 4-4.

تقرر المباراة في التعادل الثاني الذي تولى نادال السيطرة هذه المرة وأنهى الاشتباك مع الكرة المباراة الثالثة له.