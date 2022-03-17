نادال يتفوق على أوبيلكا في إنديان ويلز؛ يتحسن إلى 18-0

إنديان ويلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية (أسوشيتد برس) على الرغم من استمرار مرض القدم، أصبح رافائيل نادال ثاني لاعب في تاريخ جولة ATP يبدأ موسمًا برقم قياسي 18-0.

فاز الإسباني على رايلي أوبيلكا 7-6 (3) و7-6 (5) يوم الأربعاء في الجولة الرابعة من بطولة إنديان ويلز للماسترز.

فقط نوفاك دجوكوفيتش كان بداية أفضل منذ عام 1990. بدأ الصربي بـ 26-0 في عام 2020 و 41-0 في عام 2011.

قال نادال: «لا أستطيع أن أقول أن هذا كان حلما، لأنني لم أستطع حتى أن أحلم بهذا قبل ثلاثة أشهر أو شهرين». «أنا فقط أستمتع بكل لحظة.»

في العام الماضي، لعب نادال القليل، بسبب الإصابات و COVID-19. وقد أثار ذلك شكوكا حول ما إذا كان سيتمكن من التعافي بما فيه الكفاية لتلبية معاييره العالية في اللعب.

ومع ذلك، فاز بلقبه الحادي والعشرين في بطولات الجراند سلام، عندما توج في أستراليا في يناير، واستمر في الارتداء.

وعلق الإيبيري الذي يبلغ 36 عامًا في يونيو قائلاً: «أنا سعيد جدًا بلعب التنس». «اليوم كان أسوأ قليلاً من الأيام الأخرى. صحيح أنه في اليومين الماضيين أزعجتني القدم أكثر قليلاً».

تعافى نادال من عجز 2-4 في المجموعة الثانية للحصول على ما يصل 6-5. حافظ أوبيلكا على خدمته بعد أن كان متساويًا ثلاث مرات في اللعبة. أرسل نادال حق ًا إلى الشبكة, بعد مطاردة طلقة قطرة من قبل الأمريكي لإجبار كسر التعادل.

مرة أخرى في خدمته، اقترب Opelka 6-5.

لكن نادال أنهى المجموعة بإبعاد Opelka عن الملعب. خرجت نكسة المكان مفتوحة للغاية.

لم يكن هناك انقطاع في الخدمة في المجموعة الأولى. تم حفظ Opelka في نقطة الاستراحة الوحيدة، في المباراة السابعة، مع حق صعب للفوز.

أبقى نادال، وترك منافسه عند الصفر، على قدم المساواة 6 وإجبار التعادل. أخذت Opelka الصدارة 3-2 مع اليد اليمنى على الخط. أخذ نادال النقاط الخمس التالية، كل ذلك مع أخطاء Opelka، لأخذ المجموعة.

تحسن الإسباني إلى 19-0 أمام خصوم الولايات المتحدة منذ خسارته أمام جون إيسنر في كأس لافر في عام 2017.

تقدم نادال، بطل إنديان ويلز ثلاث مرات، إلى الدور ربع النهائي لمواجهة نك كيرجيوس. تقدم الأسترالي إلى الدور ربع النهائي الأول له من جولة ATP منذ فوزه في واشنطن في عام 2019، بعد أن غادر الباحث العاشر جانيك سينر بسبب المرض.

وصف تايلور فريتز 14 ارسالا ساحقا للفوز على أليكس دي ميناور 3-6، 6-4، 7-6 (5). وسيواجه الان الصربي ميومير كمانوفيتش فى الدور ربع النهائى.

تغلب كيكمانوفيتش على 14 ارسالا ساحقا من ماتيو بيريتيني المصنف السادس وحصل على الفوز 6-3 و6-7 (5) و6-4.

فاز البلغاري غريغور ديميتروف على جون إيسنر 6-3 و7-6 (6).