AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
الخميس 17 مارس 2022
عربي

لويس أبرام: كروز أزول يربط مونتريال 1-1 للوصول إلى نصف نهائي كونكا تشامبيونز.

ستشارك بيرو في دورة تدريبية للمنتخب الوطني البيروفي في الساعات القليلة القادمة قبل تصفيات قطر 2022. تخرج بلورات الإكتشاف السابقة في وقت رائع.

17 مارس 2022

مثل ألكسندر كالينس من مدينة نيويورك، دخل لويس أبرام نصف نهائي دوري أبطال كوناكاف مع كروز أزول، مضيفًا ناديًا ثانيًا من بيرو في هذه البطولة الدولية. تعادل الفريق المكسيكي 1-1، لكن 1-0 من الفكرة ساعدت في دخول القضية التالية المسؤولة عن خوان رينوسو.

في كل نصف، تم تسجيل هدف واحد. تم تسجيل الأول بواسطة «آلة الأسمنت» بفضل هدف كارلوس أنتونا، الذي سجل قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول. ومع ذلك، سجل الفرنسي رودي كاماتشو هدفًا للفريق الأمريكي وأعرب عن أمله في التفاني 79. كانت الدقائق القليلة التالية كلها لنادي MLS، الذي لم يتم الانتهاء منه وتم القضاء عليه في النهاية.