مثل ألكسندر كالينس من مدينة نيويورك، دخل لويس أبرام نصف نهائي دوري أبطال كوناكاف مع كروز أزول، مضيفًا ناديًا ثانيًا من بيرو في هذه البطولة الدولية. تعادل الفريق المكسيكي 1-1، لكن 1-0 من الفكرة ساعدت في دخول القضية التالية المسؤولة عن خوان رينوسو.

في كل نصف، تم تسجيل هدف واحد. تم تسجيل الأول بواسطة «آلة الأسمنت» بفضل هدف كارلوس أنتونا، الذي سجل قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول. ومع ذلك، سجل الفرنسي رودي كاماتشو هدفًا للفريق الأمريكي وأعرب عن أمله في التفاني 79. كانت الدقائق القليلة التالية كلها لنادي MLS، الذي لم يتم الانتهاء منه وتم القضاء عليه في النهاية.



