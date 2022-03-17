ليبرون، الذي لا يخاف من أزمة ليكرز: «أشعر بالراحة في الشدائد»

شيكاغو (الولايات المتحدة الأمريكية)، 16 مارس، قبل لوس أنجلوس ليكرز، قال ليبرون جيمس يوم الأربعاء أنه «من السهل أن تشعر بالراحة عندما يتعلق الأمر بالفوز»، ولكن الأهم من ذلك بكثير، يشعر بالراحة في الشدائد بعد أن عانى فريقه من هزيمة ثالثة على التوالي في مباراة في مجال مينيسوتا تيمبرولفز. «أشعر بالراحة في الشدائد. لا أهتم كثيرًا، من الواضح أن المنافسة عالية، وأريد الفوز، وأشعر بالإحباط عندما يحدث شيء ما على المسار، لكنني أتحكم في ما يمكنني التحكم فيه وما لا أستطيع التحكم فيه، وأواصل العمل دون القلق بشأنه». أخبر ليبرون تيمبرولفز في مؤتمر صحفي بعد خسارته 124-104. «من السهل الشعور بالراحة في الفوز. لم أكن ذلك الشخص. إنه يتعلق بالبقاء مرتاحًا في الشدائد». وأضاف. اعترف ليبرون بأنه هذا الموسم كان يختبر «صبره» بسبب الطريقة التي لعب بها الفريق والعديد من الهزائم، لكنه أكد أن أولويته هي البقاء قائدًا و «تحسين» زملائه في الفريق. «ليس من الضروري أن أكون في ذهن ضائع. لن أضع نفسي أبدًا في وضع أشعر فيه وكأنني خاسر». قال. الأفضل صباحا/msp