قانون الطفل الذي لم يولد بعد والإجهاض القانوني في بلدان أمريكا اللاتينية: أين هي بيرو؟

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer embarazada recibe una dosis de la vacuna de COVID-19 en Schwenksville, estado de Pensilvania, Estados Unidos, el 11 de febrero de 2021. REUTERS/Hannah Beier

صوت الاجتماع العام، خلال جلسة الأمس، على اقتراح 1992 لجدول الأعمال، مقترحا أن مؤتمر تعلن الجمهورية أهمية واهتمام وطنيين للاحتفال بيوم الطفل الذي لم يولد بعد . واعتمد الاقتراح بأغلبية 77 صوتا مؤيدا، مقابل 7 أصوات وامتناع 20 عضوا عن التصويت.

من ناحية أخرى، كان الشخص الذي اقترح هذا الاقتراح هو برلماني التجديد الشعبي، أليخاندرو موانانتي، الذي كان فخورًا بهذا الإجراء الذي تمت الموافقة عليه. من خلال شبكاته الاجتماعية.

«وافق #PlenoDelCongreso بحصوله على 77 صوتاً لصالح اقتراح عام 1992 من تأليفي الذي أعلن أهمية ومصلحة وطنية إحياء ذكرى «يوم الطفل الذي لم يولد بعد»، بمعنى «الطفل الذي لم يولد بعد» لكل إنسان يجري من لحظة تصوره. #SíALaVida»، وعلق.

يتم الاحتفال بيوم الطفل الذي لم يولد بعد دوليًا كل 25 مارس لإحياء ذكرى الحياة البشرية وتعزيزها والدفاع عنها منذ ذلك الحين تم تصورها في الرحم من الأم إلى الموت الطبيعي.

وردا على هذا الاقتراح، ذكرت مسؤولة الاتصالات في المنظمات غير الحكومية مانويلا راموس، أندريا باردو، لـ Infobae أن حقوق المرأة تتعرض للهجوم بشكل رئيسي وأننا «نتراجع في التقدم القليل الذي أحرزناه».

«مع هذا الاقتراح، ما يفعله الكونغرس هو مهاجمة الحقوق التي حققناها نحن كنساء وتلك التي يمكننا محاولة الفوز بها، من المثير للقلق حقا أن هناك 77 عضوا في الكونغرس في البرلمان الذين يؤيدون اقتراحا ليس بنفس الأهمية بالنظر إلى التيار. حالة العنف ضد المرأة».

يوجد في بيرو قانون يدعم الإجهاض العلاجي طالما أن الأم في خطر وعلى أساس أن الفتاة تتعرض للانتهاك الجنسي.

«هذه المرأة مجبرة على أن تكون أماً على الرغم من أن لدينا هذا القانون ساري المفعول، علينا أن نمارس الضغط، لأنه لا يتم الامتثال له، على الرغم من وجود العديد من العاملين الصحيين الذين، وفقًا لمعتقداتهم الدينية، يجب ألا يدخلوا لتطبيق القانون، يحاولون التأكد من أن هذا ليس كذلك فرضت، نحن في صراع مستمر لضمان عدم إنفاذ ذلك. يتم الوفاء بها»، وأكد.

و على الرغم من أن الكونغرس يضم عددا كبيرا من النساء, إلا أن مجلس الوزراء, بقيادة أنيبال توريس, لا يضم سوى ثلاثة منهن في الوقت الحاضر، قبل ذلك، أضاف أندريا باردو أننا نواجه كونغرسًا محافظًا للغاية.

«نحن في بلد محافظ للغاية حيث أعضاء الكونغرس غريبون تمامًا عن حقيقة أن النساء يعشن، على الرغم من الأعداد الكبيرة من العنف التي تحدث كل يوم. هذه الأمور مثيرة للقلق والتي يبرز فيها العنف الجنسي ضد الفتيات والمراهقات والنساء البالغات. ، إنهم مخلصون غير مهتمين بالتشريع في هذا الصدد»، قال باردو.

من جانبها، قالت عائشة دافيلا، أخصائية التواصل الاجتماعي والأخصائي في النوع الاجتماعي، إن الكونغرس «يقوم عمليًا بتطبيع الحمل القسري ضد الفتيات في حالات العنف الجنسي. »

«في عام 2020، أفاد مكتب أمين المظالم أن 1155 فتاة بين 11 و 14 سنة ولدت نتيجة للاغتصاب الجنسي. بالنظر إلى ذلك، فإن الكونغرس، على العكس من ذلك، يقوم بتطبيعه، متجاهلاً هذه الأرقام ويقترح يومًا للاحتفال بالطفل الذي لم يولد بعد. كما أنها مثيرة للقلق لأنها لا تضع على سبيل الاستعجال أو الأولوية الوضع الذي يواجهه الأطفال الذين ولدوا بالفعل. هناك العديد منهم في بلدنا في حالة هجر وضعف. بيد ان الكونجرس لا يفعل او يشرع اى شىء لصالح هذه المشكلة ولكنه يعطي الاولوية لنفسه فى وضع مواقفه الدينية».

وتجدر الإشارة إلى أن برلماني جونتوس لبيرو، روث لوك اقترح مشروع قانون 954، الذي يجري محاكمته أن تناقش في جلسة عامة.

«هذا حتى تتم الموافقة على الإجهاض على الأقل في حالات الاغتصاب؛ ومع ذلك، نريد رفع قانون لحماية الذين لم يولدوا بعد. لذلك إذا رأينا أنه حصل على 77 صوتًا، فلا يمكننا حتى التفكير في أن القانون الذي نريد رفعه سيتم تمريره أخيرًا». ، انتهى باردو.





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