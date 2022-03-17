لا ليبرتاد: مكتب أمين المظالم يحذر من شخصين مفقودين بعد انهيار جديد في بيلانكون

حدث انهيار آخر في لا ليبرتاد، ولكن هذه المرة كان في منطقة بيلاكون، على بعد 30 دقيقة من ريتاماس، حيث تخصص حدث انهيار أرضي في الآونة الأخيرة، مما ترك أكثر من 60 أسرة بلا مأوى. هذا الأخير، من جانبه، ترك شخصين في عداد المفقودين، كما أفاد مكتب أمين المظالم من خلال حسابه الرسمي على تويتر.

«لقد حذرنا من تقارير عن شخصين مفقودين بسبب انهيار أرضي آخر في منطقة بيلانكون، على بعد 30 دقيقة سيرا على الأقدام من ريتاماس، داخل أرض الامتياز لشركة التعدين هوريزونتي. يقوم 30 من عمال المناجم بحفر نفق لإنقاذهم. #LasPersonasPrimero «، يقرأ المنشور.

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وتجدر الإشارة إلى أن هناك 30 من عمال المناجم الذين يعملون للعثور على الأشخاص المفقودين. لا توجد معلومات إضافية حول ما إذا كانت هناك منازل أخرى متأثرة أو مفقودة أكثر.

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باكاز لا يزال في خطر

وبالنظر إلى حجم الحدث الذي وقع في باكاز، يطالب مكتب أمين المظالم بإعلان حالة الطوارئ في المنطقة المتضررة واعتماد تدابير عاجلة وإعادة تأهيل شاملة، بتدخل من الحكومة الوطنية، بسبب المخاطر القائمة في جميع أنحاء مقاطعة باتاز. وبالإضافة إلى ذلك، يحذرون من عدم التنسيق بين جميع مستويات الحكومة لتلبية احتياجات السكان المتضررين.

وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها مديرية الجيولوجيا البيئية والمخاطر الجيولوجية (INGEMMET)، حدث الانهيار بشكل رئيسي بسبب بناء المنازل في الجزء السفلي من التلال، مما أضعفها، بالإضافة إلى ذلك، الأمطار الغزيرة التي حدثت في الأيام الأخيرة و ضعف المنطقة بسبب نشاط التعدين غير الرسمي.

في عام 2009، كان الكيان قد أبلغ بالفعل إلى البلدية، حيث حذر INGEMMET من المخاطر الجيولوجية، بسبب التحركات الجماعية والخطر بسبب التسوية غير المستقرة للمنازل وبدون معايير فنية في قناة الخور ومنحدرات التلال، بعد انهيار أرضي ترك 150 الضحايا و 9 قتلى. وفي تلك المناسبة, أوصي بنقل المساكن, و حظر التوسع الحضري, و تدريب السكان على حالات الطوارئ الناجمة عن الهويكوس و الفيضانات و الانهيالات الأرضية و الانهيارات الأرضية.

في تقرير تم الحصول عليه من المديرية الفرعية للدفاع المدني التابعة لحكومة لا ليبرتاد الإقليمية في عام 2021، بعد زيارة فنية بسبب هبوط الأراضي، خلص إلى أن مدينة ريتاماس معرضة لخطر كبير، لأنها تقع على منحدرات التلال، على قناة نهر باركوي و و منطقة التعدين التي يتم استغلالها بصورة قانونية و غير قانونية, فضلا عن سوء بناء المساكن و التلوث البيئي, مما يعرض حياة سكانها لل خطر و التوصية بإعادة توطين السكان.

وبالنظر إلى هذه الأدلة، أشار رئيس مكتب أمين المظالم في لا ليبرتاد، خوسيه لويس أغويرو، إلى أن السلطات البلدية أغفلت مهامها المتمثلة في حماية السكان، التي يجب تصحيحها على الفور بوضع سياسة شاملة لإدارة المخاطر العامة للمنطقة والمقاطعة بأكملها. من باتاز. حتى الآن, هؤلاء السكان لديهم قيود خطيرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية, خاصة الخدمات الصحية, على الرغم من كونها مجالًا مهمًا لإنتاج التعدين.

وأشار أيضا إلى أنه في مواجهة الانهيار الأرضي في ريتاماس، وعلى الرغم من وجود استجابة سريعة من السلطات لمساعدة السكان، كان هناك نقص في التنسيق بين الوكالات بين مستويات الحكومة من أجل اتخاذ إجراءات أكثر فعالية ونقص في الدعم المقدم إلى المؤسسات العامة الأخرى للامتثال. بما في ذلك مكتب المدعي العام و مكتب أمين المظالم لل ذهاب إلى المنطقة.





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