تسأل كورينا ريفادينيرا ملكة جمال بيرو لا بري: «أعتقد أنه من الغريب أن هناك أربعة فائزين»

لا يزال نهائي ملكة جمال بيرو لا بري موضع تساؤل شديد بسبب تسميته أربعة فائزين. من قبيل الصدفة، من المعروف أن ثلاثة من الفائزين هم بنات الشخصيات الشهيرة في المجتمع البيروفي.

تم اختيار كيارا فيلانيلا، ابنة كيكو فوجيموري، وألوندرا هوراك، ابنة نيلفر هواراك، وغايلا بارازا، ابنة تومات بارازا، تمثل بيرو في الأسابيع المقبلة في مسابقات الجمال الدولية المختلفة.

لأن النتيجة لم تكن ما توقعه العديد من محبي ملكة جمال بيرو لا بري، سرعان ما أشاروا إلى أن هناك محاباة. أيضا، خرج بعض المتسابقين السابقين ليقولوا إن بنات المشاهير كان لهن معاملة خاصة من المنظمة.

بسبب كل الجدل الذي نشأ، تم تشجيع كورينا ريفادينيرا على التعليق على هذه القضية، حيث شاركت في فنزويلا في هذا النوع من مسابقات الجمال، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأشياء التي بدت غريبة لها.

بدأت بالقول إنه في بلدها الأصلي لا توجد مسابقات جمال تتوج أربع نساء، لأنه لا يمكن أن يكون هناك فائز واحد فقط، المركز الثاني والثالث، لذلك أثارت الشكوك على مجموعة أمريكا هوي.

قالت زوجة ماريو هارت: « في المسابقات التي شاركت فيها في فنزويلا، كانت هناك فتيات أكثر شهرة مني... فازوا أيضًا، لكن لم يكن الأمر أنهم لا يستحقون ذلك لأنهم كانوا جميلين جدًا ».

ومع ذلك، لم يكن هذا هو التعليق الوحيد الذي أدلى به، مشيرا إلى أنه من المهم جدا الاعتقاد بأن الفائزين فقط من ملكة جمال بيرو لا بري كانوا من الشباب المعروفين تماما في وسائل الإعلام المحلية.

« في هذه الحالة يبدو غريبا جدا بالنسبة لي أن هناك أربعة فائزين ومن قبيل الصدفة، والمعروف. في فنزويلا، لم يكن هناك أربعة فائزين، هناك دائمًا فائز والمركز الثاني والمركز الثالث »، كما قال النموذج الفنزويلي.

سيكون كل ذلك خطأ المنظمة.

كما علقت برونيلا هورنا على فضيحة ملكة جمال بيرو لا بري، مشيرة إلى أن الناس لا ينبغي أن ينتقدوا بنات المشاهير، لأنهم لا يلومون أن المنظمة التي تقودها جيسيكا نيوتن اختاروا لهم الفائزين.

« ليس خطأ الفتيات الأربع، كيارا، ألوندرا، غايلا... إنه ليس خطأهم، إنه خطأ المنظمة »، قال مضيف التلفزيون في محاولة لوقف المؤهلات القاسية التي حصل عليها القاصرون بسبب تحقيق أحد أحلامهم.

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