مفاتيح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في الأسبوع الرابع من يوم الخميس, عندما حوصرت فرقة روسية بشدة أمام مدينة كبيرة, قصف المدنيين من بعيد بتكاليف باهظة.

وقالت السلطات الأوكرانية إن غارة جوية روسية على المكتب الجنوبي المحاصر في ماريوبول دمرت مسرحا يلجأ إليه مئات الأشخاص. كان عدد الضحايا غير واضح لأن الوصول تم حظره بسبب الحطام.

وقع الهجوم عندما استذكر الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي الهجوم الذي وقع في 11 سبتمبر 2001 وحث الكونغرس الأمريكي على إرسال المزيد من الأسلحة لمكافحة الهجوم الروسي. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن 800 مليون دولار إضافية للقوات المسلحة الأوكرانية ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه «مجرم حرب».

وحذر بوتين من محاولات المنافسين الغربيين والروس للتسبب في «تدمير روسيا» وأشار إلى اضطهاد أكبر للمعارضة للحرب.

وقال ان الروس «سيكونون دائما قادرين على التمييز بين الوطنيين الحقيقيين والقمامة والخونة، وسوف يبصقون مثل البعوض الذى طار بطريق الخطأ الى افواههم». «أنا مقتنع بأن هذه التنقية الاجتماعية الطبيعية والضرورية ستعزز بلدنا».

وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، هرب أكثر من 3 ملايين شخص من البلاد بسبب المعركة. وذكرت أوكرانيا أن الآلاف من المدنيين لقوا حتفهم، ولكن عدد الوفيات لا يزال غير معروف.

فيما يلي بعض مفاتيح التعطل:

ماذا يحدث على الأرض؟

وصف وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليفا الهجوم على مسرح ماريوبول بأنه «جريمة حرب رهيبة». وفقا للصور التي وزعتها شركة تكنولوجيا الفضاء Maxar، على الرصيف خارج المسرح الأنيق، كانت هناك أحرف كبيرة شكلت كلمة «الأطفال» باللغة الروسية.

كتب بافلو كيريلينكو، زعيم الحكومة المحلية في دونيتسك، في برقية ليلة الأربعاء أن «المئات» من الناس لجأوا إلى المبنى ودفن المدخل تحت الأنقاض عندما وقع الهجوم. وذكر المسؤول أن الغارة الجوية ضربت مجمع حمام سباحة نبتون، ودفنت النساء والأطفال في مكانها.

نفت وزارة الدفاع الروسية مسارح التفجير أو أماكن أخرى في ماريوبول يوم الأربعاء.

وفقا لخدمات الطوارئ، عندما تم حرق مبنى سكني في وسط كييف بسبب حطام صاروخ روسي محطم، قتل شخص واحد وأصيب ثلاثة أشخاص على الأقل.

في ضواحي كييف، استمرت المعارك، مما حرم الناس من مياه الشرب الآمنة والتدفئة.

ووفقا لمسؤول من المكتب الرئاسي الأوكراني، أطلق الجيش الروسي سراح عمدة مدينة ميليتوبول الأوكرانية مقابل المجندين التسعة الذين اعتقلوا.

اتهمت كييف الروس باختطاف العمدة إيفان فيدوروف قبل أسبوع. وأظهر شريط فيديو للمراقبة كيف غادر قاعة المدينة محاطا بالجنود الروس.

وفقا لوزارة الدفاع البريطانية، فإن الغزو الروسي «توقف بشكل كبير على جميع الجبهات» بسبب المقاومة القوية من أوكرانيا.

وفقًا للسلطات البريطانية، حقق الجيش الروسي مؤخرًا «الحد الأدنى من التقدم» على البر أو في البحر أو في الجو ويشهد خسائر فادحة.

يستخدم الجيش الأوكراني طائرات بدون طيار تركية غير مكلفة لتنفيذ هجوم كارثي على القوات الغازية

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وفي ماريوبول، يواجه العمال خوفا ً من حياتهم باستمرار القصف لإبقاء جثث الأطفال في مقابر جماعية. أحصت السلطات المحلية 2500 حالة وفاة في الحصار، لكنها لم تستطع حساب العديد من الجثث التي تم تقسيمها إلى أنقاض بسبب الهجوم.

كانت هناك جثث ملقاة في الشارع. أخبر العمال عائلاتهم بمغادرة الموتى في الخارج لأنه كان من الخطورة بمكان إقامة جنازة.

في خاركيف، بينما كانت القنابل تسقط في الخارج، واجه الأطباء صعوبة في رعاية مرضى COVID-19. رن صفارات الإنذار المضادة للطائرات عدة مرات في اليوم، مما اضطر المرضى الذين يعانون من صعوبة في التنفس إلى النزول إلى ملاجئ القنابل، وارتداء بعض أجهزة التنفس الصناعي.

ما هي التفاصيل التي جاءت من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا؟

وقال ميخائيلو بودولياك مستشار زيلينسكي ان اوكرانيا تطالب بوقف اطلاق النار وانسحاب القوات الروسية وضمانات امنية ضد اوكرانيا من مختلف الدول. اجتمعت وفود من الجانبين مرة أخرى يوم الأربعاء من خلال مؤتمر بالفيديو.

وقال مسؤول آخر في مكتب زيلينسكي لوكالة أسوشيتد برس إن القضية الرئيسية قيد المناقشة هي ما إذا كان الجيش الروسي سيبقى في المنطقة الانفصالية في شرق أوكرانيا بعد الحرب، وأين ستكون الحدود.

عشية الحرب، اعترفت روسيا باستقلال منطقتين يسيطر عليهما الانفصاليون بدعم من روسيا منذ عام 2014، وفقًا للحدود، والتي تشمل المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا، مثل ماريوبول.

كيف سيكون رد فعل العالم على الحرب؟

دعت ست دول إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد ظهر الخميس، ومن المقرر إجراء تصويت يوم الجمعة على قرار يدعو إلى حماية المدنيين الأوكرانيين «في أوضاع ضعيفة»، ناهيك عن مسؤولية روسيا في الحرب.

«روسيا ترتكب جرائم حرب وتهاجم المدنيين»، دعت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة إلى عقد اجتماع بدعم من الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى. «الحرب الروسية غير القانونية في أوكرانيا تشكل تهديدا لنا جميعا».

وذكرت البعثة أن ستة بلدان طلبت الاجتماع وعرضت أعلام المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وأيرلندا والنرويج وألبانيا. لم يتم تحديد موعد الاجتماع رسميًا بعد.

في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي، اعترف زيلينسكي بأن منطقة حظر الطيران قد لا تتحقق. ومع ذلك، قال إن الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، يجب أن تعاقب المشرعين الروس وتمنع الواردات.

وقال زيلينسكي في رسالة حية إلى مبنى الكابيتول الأمريكي: «نحن بحاجة إليها الآن»، وتسليط الضوء عليها من خلال شريط فيديو صريح يظهر الآثار القاسية للغزو.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيرسل 800 مليون دولار إضافية كمساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، بما في ذلك المزيد من الأسلحة المضادة للطائرات والمضادة للدبابات، والتي أرسلت مثل هذا النوع من المساعدات إلى كييف، منذ تولى بايدن منصبه قبل أكثر من عام، بقيمة 2 مليار دولار.

كما خطط بايدن للسفر إلى أوروبا الأسبوع المقبل لإجراء محادثات حول غزو روسيا مع القادة الأوروبيين وسيحضر قمة خاصة للناتو في بروكسل. عزز حلف شمال الأطلسي جناحه الشرقي بالقوات والمعدات لمنع روسيا من غزو دولها الأعضاء.