خورخي كاراسكال، حزين لعدم استدعاؤه للمنتخب الوطني، يطلب فرصة أكبر للاعبين من فريق التصفيات الأولمبية الأخير

Colombia's Jorge Carrascal celebrates after scoring a goal against Ecuador during a South America Olympic qualifying U23 soccer match at Centenario stadium in Armenia, Colombia, Tuesday, Jan. 21, 2020. (AP Photo/Fernando Vergara)

خورخي كاراسكال هو أحد اللاعبين الذين تم استدعاؤهم ليكون جزءًا من البديل في المنتخب الوطني الكولومبي، ومع ذلك، فإن عدم انتظامه في المواسم الأخيرة قادته بعيدًا عن هذا الاحتمال. عاد المهاجم الموهوب إلى أوروبا للعب مع سسكا موسكو من روسيا، وهناك سرعان ما حصل على مكان في قائمة البداية.

الآن، بمناسبة دعوة رينالدو رويدا الأخيرة إلى المنتخب الوطني الكولومبي للمباريات، تحدث اللاعب مع راديو VBar de Caracol حيث، بصرف النظر عن تفاصيل حياته الجديدة في روسيا، أعرب عن أسفه لعدم استدعائه من قبل مدرب فاليكوكانو على الرغم من وجود عملية في المنتخب الوطني من الأقسام الدنيا:

كما تحدث المهاجم نيابة عن اللاعبين الذين شاركوا في تصفيات كرة القدم الأخيرة التي تتخذ من كولومبيا مقراً لها والتي حددت التصفيات المؤهلة لبطولة طوكيو للألعاب الأولمبية 2020 لكرة القدم. من هذا الفريق الذي لم يحصل على نتيجة جيدة وقاد أرتورو رييس، برز لاعبون مثل إدوارد أتويستا ونيكولا بينيديتي وخورخي كاراسكال، ومع ذلك، فإن الشخص الوحيد الذي فاز بمكان في الفريق الأول هو كارلوس كويستا:

وأخيرا، أعطى كاراسكال بعض راحة البال لإقامته في روسيا، وسط غزو هذا البلد لأوكرانيا. وفقًا لـ Cartagenero، خاصة في فريقه الجديد، فقد دعموا ورافقوا الأجانب حتى يكونوا هادئين ولا يشعرون بنزاهتهم للخطر:

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