يوكيتش يضيء ويهزم ناجتس ويزاردز

واشنطن (أسوشيتد برس) — حصل نيكولا جوكيتش على 29 نقطة و13 كرة مرتدة في أداء فعال لمدة 26 دقيقة ليبحر دنفر ناغتس بهدوء الأربعاء ليحقق الفوز 127-109 على الراحل واشنطن ويزاردز.

وصل جوكيتش إلى 10,001 نقطة في مسيرته في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، كل ذلك مع دنفر. وأضاف الصربي ثمانية تمريرات مساعدة وكان اثنين قصيرة من تحقيق ما كان يمكن أن يكون له 19 الثلاثي المزدوج في الموسم.

انتخب جوكيتش أربع مرات في لعبة كل النجوم، ضرب 10 من 14 طلقة ميدانية. ضرب له اثنين من ثلاثة مؤشرات وسبع رميات حرة. تحسنت Nuggets إلى رقم قياسي 2-0 في جولتهم في الساحل الشرقي، والتي تتكون من ثلاثة مبارزات.

وأضاف بونز هايلاند 17 نقطة لقضية فريق دنفر الذي يكافح لتأمين واحد من ستة أماكن تمنح التأهل التلقائي للتصفيات في المؤتمر الغربي.

بدأ Nuggets، الذي يحتل المركز السادس، المباراة الليلية ونصف فوق مينيسوتا، وهي السابعة. كانت أيضًا لعبة ونصف خلف دالاس.