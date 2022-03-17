اليابان ترفع اثنين من القتلى وجرح 92 نتيجة الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة

لقى شخصان على الاقل مصرعهما واصيب 92 بجراح بعد الزلزال الذى بلغت قوته 7.4 درجة الذى ضرب الساحل الشمالى الشرقى لليابان الليلة الماضية قبالة فوكوشيما، وفقا لما ذكرته السلطات اليابانية اليوم الخميس. وقع الزلزال فى الساعة 23.36 بالتوقيت المحلى (14.36 بتوقيت جرينتش) يوم الاربعاء قبالة سواحل فوكوشيما ومياجى (شمال شرقى) حيث تم اشارة التحذير من تسونامي وسجلت موجات 20 و 30 مترا صباح امس فى مدن ايشينوماكى وسنداى وسوما. قامت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA)، التي قدرت في البداية حجم الزلزال إلى 7.3، برفعته إلى 7.4، وتحديث عمق مركز الزلزال من 60 إلى 57 كيلومترًا. وعقب تقييم الأضرار الأولى، أُبلغ عن إصابات ووفيات في سبع محافظات، وعن حدوث اضطرابات واسعة النطاق في إمدادات الطاقة في جميع أنحاء البلد، فضلاً عن التأثير على أنظمة التبريد للوقود النووي المستخدم والمخزونة في محطة فوكوشيما دايني للطاقة الذرية. وفى صباح يوم الخميس, تم تعليق خدمة السكك الحديدية عالية السرعة التى تربط العاصمة بشمال البلاد بسبب خروج القطار السريع (شينكانسن) عن مساره الذى كان يسافر من طوكيو الى سينداي (مياجى) مع 75 راكبا وطاقما لم يتركوا اى اصابات خطيرة. طلبت JMA من المواطنين توخي الحذر بشأن مخاطر الزلازل ذات الكثافة المماثلة التي تحدث في نفس المناطق في الأيام المقبلة. رئيس cgv/ahg/ics (صورة) (صوت)