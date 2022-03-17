محكمة إيطالية تتداول عقوبة القتل التي ارتكبتها الشرطة

روما (ا ف ب) - بدأت محكمة الاستئناف الإيطالية التداول يوم الخميس حول مصير شابين أمريكيين يتوقعان القليل من الكرم بعد إدانتهما بقتل ضابط شرطة في Carabinieros Gun. وبموجب القانون الإيطالي، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة، وهي أعلى غرامة.

يمكن الإعلان عن الحكم والحكم في بداية بعد ظهر الخميس, أعلن القاضي أندريا كالابريا قبل تقاعده مع هيئة المحلفين لعملية المداولات.

تم استدعاء نائب المدير العام لماريو سيرسيلو ريغا، وهو مسدس كارابينيروس يبلغ من العمر 35 عامًا، بطلاً قومياً بعد وفاته في صيف عام 2019 بعد طعنه 11 مرة في شارع بالقرب من فندق في روما حيث كان الأمريكيون يقيمون.

في مايو 2021، أدانت محكمة أدنى الشيخ بينيغان لي البالغ من العمر 22 عامًا والآن غابرييل ناتالي هورت البالغ من العمر 21 عامًا بتهمة القتل وحاولت سرقة محاولة فاشلة لشراء الكوكايين في منطقة الحياة الليلية في روما. أدين رجلين من شمال كاليفورنيا بمقاومة المسؤولين وحمل سكاكين هجوم تكتيكي دون مبرر.

ويحكم على إلدر وناتال هورس بالسجن مدى الحياة في سجن منفصل في روما.

يوم الخميس، تحدث الأكبر أمام المحكمة قبل بدء المداولات مباشرة.

«عندما كان عمري 22 عامًا وحُكم علي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، كان لدي متسع من الوقت للتفكير. وقال عن «الحداد اللانهائي» الذي عانت منه عائلة سيرسيلو ريغا: «أنا آسف على الألم الذي سببته».

عاد الضابط إلى العمل بعد شهر عسل في 26 يوليو 2019، عندما قُتل هو وشريكه في الدورية خلال مهمة عادية لمواجهة الأكبر وناتالي-هجورث في الصباح الباكر من يوم 26 يوليو 2019.