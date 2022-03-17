حصلت إيزابيلا على دبوس المناعة مرة أخرى في «مشاهير الشيف الرئيسي».

كانت مانويلا غونزاليس الفائزة بالتحدي المجاني لهذا الأسبوع، والذي منحها الحق في اختيار المشارك الذي سينقذه من المئزر الأسود في التحدي الإبداعي. اختارت الممثلة كريستينا كامبوزانو بعد التفكير لبضع ثوان وصعد كلاهما إلى الشرفة، وليس قبل اختيار زوجين يجب أن يشاركا في الحدث التالي.

كان الزوجان متحدين على النحو التالي: راميرو وماريا تي; تارتان وكارولينا جوميز; كوروزو وتشيتشو أرياس; كارلوس واستيوار جي; باميلا وإيزابيلا; ناتاليا وتوستاو; إيدا بوسا وإيدا موراليس - مرة أخرى-; وأكو وسجن; كرر العديد من الأزواج الصيغة وقبل ذلك, خرجت كلوديا وقالت. تم «توحيدها» بفضل المهمة السابقة. هذا جديد كانت هذه هي الطريقة التي بدأ بها التحدي الإبداعي.

كان المكون الأساسي هو دقيق الذرة. أمضى المشاهير 60 دقيقة وفتح المخزن لاختيار المكونات التي يريدونها. منذ البداية، فوجئ العديد من الأشخاص بالاستعدادات المعروفة وغيرها، كما كان الحال مع كارولينا وتاتان اللذان أعدا إمباناداس الفاكهة. قررت أكو وجاير الابتكار بأغطية مصنوعة من مجموعة متنوعة من المأكولات البحرية.

من ناحية أخرى، اختارت إيزابيلا وباميلا الجالاكا، وهو طبق فنزويلي نموذجي سهل التحضير، بالنظر إلى كمية دقيق الذرة اللازمة لصنع العجين. بعد 60 دقيقة، ذهبت جميع الأزواج إلى الأمام، بدءا من اثنين من Aidas الذين قدموا طبق يسمى «Bachata»، والذي يتألف من بيتزا الذرة مع لحم الخنزير سيرانو.

على الرغم من أن التعليقات كانت إيجابية، قال خورخي راوش إنه لم يتبق سوى القليل من الكتلة. قالت الممثلات إن السبب في ذلك هو أنهن أخذوه إلى الفرن بمكونات أخرى، وتحدى طاه بوغوتا تمامًا، مذكرهن بأنه كان عليهم وضع العجين مباشرة في الفرن دون أي طعام آخر.

«ركوب الأمواج في بحر النكهات» كان بيتزا من راميرو وماريا تي. كانت العجينة أيضًا غير متسقة لأنها لم تكن في المكان المثالي؛ قال نيكولاس إن درجة الحرارة يجب أن تكون أعلى في المرة القادمة. ذهب كوروزو وشيتشو وجها لوجه مع تاماليس وتم تصفيقه من قبل هيئة المحلفين، لكن كريس كاربنتير ألقى باللوم على نقص الفلفل الحار. قال الممثلان الكوميديان إنه خلف المطبخ، لا يحتوي هذا الطبق عادة على تلك الصلصة.

جلبت أكو وجاير الأطباق الأكثر إثارة للجدل، حيث انتقلا من الأطباق النموذجية للساحل إلى التاباس الإسباني مع المأكولات البحرية والجمبري ولحم الخنزير سيرانو. أوصى الشيف التشيلي بعدم استخدام الكثير من المكونات لهذا النوع من الأطباق، لأن البساطة هي واحدة من خصائصها الرئيسية. لفت Estiwar G و Carlos انتباه المحترفين مع «Culinary Multibus».

قدمت ناتاليا وتوستاو برغر الخضار، وكان نيكولاس دي زوبيريا أول من أملقه باستخدام الخضروات بشكل خلاق. أخيرًا، تلقت إيزابيلا وباميلا (بما في ذلك jalaka) وTatán و Carolina (بما في ذلك الثلاثي empanada الحلو المليء بالفواكه و arequipe بالفول السوداني) ردود فعل جيدة جدًا من هيئة المحلفين واتخذوا خيارًا صعبًا عند الانتهاء من الشخص الذي كان عليه الحصول على دبوس مناعي.

بعد بضع دقائق من الجدل، اختار راوش ودي زوبيريا وكاربنتيه أطباق باميلا وإيسا باعتبارها «الأكثر إبداعًا»، وعلى الرغم من قوة المرأتين، لم يعجبهما زملائيهما القرار كثيرًا. على وجه الخصوص، أخبر تاتان الكاميرا أن هذا الطبق نموذجي، لكنه ليس كذلك. مثل إمبانادا، فهي غنية بالإبداع.

الآن ستكون فنزويلا هي الكابتن في أحد الفرق التي ستشارك في التحدي القادم للفرقة. ستكون مانويلا وباميلا أيضًا قادة، ولكن هناك قلق يحيط بمحيط عيسى لأنه من غير المعروف من ستختار.

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