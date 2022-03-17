اختبار رئيس الوزراء الأيرلندي إيجابي لـ covid-19 قبل الاجتماع مع بايدن

واشنطن، 17 مارس اختبار رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن إيجابية لـ Covid-19 ليلة الأربعاء، ومن غير المرجح أن يجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن كما هو مقرر في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض يوم الخميس. ذكرت السفارة الأيرلندية في واشنطن بعد ظهر الأربعاء أن مارتن تم اختباره سلبيًا لاختبار المستضد. ومع ذلك، بعد ذلك، تم إجراء اختبار PCR، وكانت النتيجة إيجابية. حضر مارتن الحفل الأيرلندي ليلة الأربعاء في المتحف الوطني للبناء في وسط واشنطن، ولكن عندما علم أنه مصاب بالفيروس، اضطر إلى مغادرة الحدث في عجلة من أمره. السفير الأمريكي في أيرلندا, دانيال مولهول, كان مسؤولاً عن شرح الحاضرين سبب غياب رئيس الوزراء بشكل غير متوقع عن الحدث, حضرت مراسلة تويتر CBS مارغريت برينان الحفل. ألقى بايدن خطابًا خلال الحفل، لكنه لم يكن على اتصال مباشر برئيس وزراء أيرلندا، حسبما صرح مسؤول أمريكي كبير لشبكة سي بي إس. كان من المقرر أن يلتقي مارتن بايدن يوم الخميس في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض في عيد القديس باتريك، والذي تستخدمه الولايات المتحدة للاحتفال بالتراث الأيرلندي. في وقت لاحق، كان مارتن وبايدن سيشاركان في غداء برلماني نظمته رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الديمقراطية. في ليلة الخميس، كان من المقرر أيضًا أن ينضم رئيس الولايات المتحدة والسيدة الأولى جيل بايدن إلى رئيس وزراء أيرلندا وزوجته ماري مارتن للمشاركة في احتفال آخر بعيد القديس باتريك. لم يعلن البيت الأبيض بعد عن تغييرات في الجدول الرسمي لبايدن.