حرب إسرائيل/القدس في أوكرانيا.- إسرائيل في خطر أن تصبح ملاذاً للقلة اليهودية في روسيا لاجئي الحرب من أوكرانيا/أوديسا .- اللجوء المزدوج لليهود في أوكرانيا تحت «اتهامات» بوتين زلزال اليابان/طوكيو. أدى الزلزال الذي ضرب فوكوشيما إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 200 شخص وتسبب في أضرار بالممتلكات HUELGA/MADRID TRANSPORT. - أعلنت صناعة الألبان أنه سيتم تعليقها بسبب إضراب مروري. منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في أوكرانيا/حرب باريس. - الحرب في أوكرانيا تخصم نقطة واحدة من الناتج المحلي الإجمالي من النمو العالمي في عام واحد مومياء تقديم خدمات السلامة للعملاء: إذا لم تكن عضوًا في خدمة Chronicle، فيرجى الاتصال بوفد وكالة العمولة في منطقتك.