في البحر الأبيض المتوسط، يجب أن تعيش الدلافين والطيور في مزارع الرياح.

تسبح الدلافين وتقفز، وتطير مئات الرافعات فوق المياه الزرقاء بينما تبحر المراكب الشراعية «ثيرا إي لونا» لمقابلة الحيوانات البرية التي ستتعايش مع عشرات مزارع الرياح في البحر الأبيض المتوسط في المستقبل.

كل أسبوع، «ثيرا إي لونا»، وهو مركب شراعي يبلغ طوله 13 مترا من المنظمة الفرنسية غير الحكومية «Les Peuples de la Mer»، يكمل مهمته بالشروع في رحلة إلى بورت روغيت، في جنوب شرق فرنسا.

تسبح اثنا عشر دلافين من الزجاجة بعد قارب صيد حيث طار قطيع من الطيور في شمس الصباح. الحيتانيات لا تجرؤ على الاقتراب من «تيرا آي لونا».

على متن الطائرة، يكتب ثلاثة خبراء مقالات عن الحياة البرية في المنطقة: «عليك التحلي بالصبر، وسوف يعتادون علينا و» يأتون «إلى السفينة»، كما يوضح سيرج بريز، مؤسس الجمعية.

يقترب زميلها، عالم الطيور ألكسندر هامون (ألكسندر هامون) وسونيا غارا من جمعية الحفاظ على الحيتانية المقعدية، من القوس بمناظير وكاميرا في متناول اليد.

شغوفون بالبحر، يريدون إجراء بحث حول تأثير مزارع الرياح على الحياة البرية، والتضاريس غير المستكشفة تقريبًا، ويأملون أن يتم أخذ الاكتشاف في الاعتبار.

- مراقبة وحماية -

نادرا ما تتعرض الدلافين بوتلينوس التي تزن عدة مئات من الكيلوغرامات ويمكن أن تصل إلى 4 أمتار. لكن هذه المرة، البحارة محظوظون. الحيتانيات هناك وهم يقتربون ويعزفون على الكمان حول الهيكل.

تقول سونيا غارا، في لوكات، على الطرف الشمالي الغربي من البحر الأبيض المتوسط، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود الإسبانية: «لم يكن وجود الدلافين ذات الأنف المعلق معروفًا حتى بدأت بريتش بحثها في المنطقة في عام 2007".

يوضح سيرج بريز: «من النادر أن تكون قادرًا على مراقبة هذه الطريقة لمدة ساعتين». وأشار إلى «ذكاء» نوع غير معروف.

في الأفق، تشكل قمم جبال البرانس الشرقية المغطاة بالثلوج منظرًا للبطاقات البريدية.

سونيا غارا تراقب عن كثب الثدييات البحرية. «لقد حددنا الأفراد ذوي الزعانف الظهرية. هذه الزعنفة فريدة من نوعها، فهي تعادل بصمة رقمية بشرية، مما يسمح لنا بتسجيل وتتبع الحركات في البحر الأبيض المتوسط.

بعد اجتماع لطيف، يواصل الملاحون الثلاثة عملهم، وفرز الحيوانات المختلفة، بما في ذلك العديد من الطيور، لمدة 10 ساعات.

الرافعات، طيور البطريق الصغيرة، البفن، الكيتيويك... يسجل علماء الطيور بضمير حي على الأجهزة اللوحية لإطعام بوابة الطبيعة، Faune France.

ثم تصل السفينة إلى «إشارة المراقبة»، على بعد حوالي 15 كم من الساحل، حيث سيتم تركيب مزرعة رياح تجريبية في العام المقبل.

- التأثير الحقيقي «غير معروف» -

كما هو الحال في المشروعين التجريبيين الآخرين على ساحل البحر الأبيض المتوسط الفرنسي، سيسمح لنا ذلك بإجراء أبحاث ودراسات أخرى حول سلوك الحيوانات في هذه الأماكن التي كانت غير مسبوقة في السابق.

لأول مرة، يمكن لأجهزة الاستشعار الكشف عن حركة الطيور التي يمكن أن تتضرر من شفرات النبات، ليلا أو نهارا، ويوضح سيرج بريز أنه بالقرب من مكان حيث هناك عربة يدوية ضخمة حيث سوف تستريح التوربينات.

دون انتظار نتائج هذه المشاريع التجريبية، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستك عن عطاءات لبناء مزرعتين عائمتين للرياح قادرة على توفير الكهرباء لمليون شخص في البحر الأبيض المتوسط بحلول عام 2030.

وهذا على الرغم من حقيقة أنه تم سماع العديد من الأصوات لطلب التأجيل خلال المناقشة العامة التي جرت بين يوليو وأكتوبر.

وقال بريز: «نحن لا نعارض مشاريع الرياح البحرية، ولكن الدراسات السابقة ضعيفة أو غير مكتملة». هذا ما أقوله.

وشدد على أن التأثير الحقيقي على الحياة البرية «غير معروف بعد»، يعتقد أنه «ستظل هناك حاجة إلى سنوات من البحث» لتقييم نتائج تنفيذه بدقة.

يشعر مؤسس Oenegé بالقلق إزاء «تراكم الأنشطة البشرية، مثل صيد الأسماك والترفيه والرياح»، والتي يمكن أن تغير «مناطق الراحة والصمت والتغذية» و «تسبب تدهور الأنواع الهشة، مثل الدلافين ذات الأنف الزجاجة».

دمك/فب/بب/دبه/زم