IMSS Bienestar: ما هو برنامج AMLO الجديد الذي يستهدف أولئك الذين ليس لديهم ضمان اجتماعي

قدم Zoé Robledo مؤخرًا، رئيس المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي (IMSS)، معلومات عن البرنامج الاجتماعي الجديد الذي روج له أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، والذي سيقدم الخدمات الطبية لأولئك الذين ليس لديهم الضمان الاجتماعي والتي، وفقًا لـ National معهد الإحصاء والجغرافيا (INEGI)، يتوافق مع 26٪ من السكان المكسيكيين.

كما ذكر روبليدو أبورتو خلال المؤتمر الصباحي بقيادة El Tabasqueño، سيقدم هذا النموذج الجديد خدمات طبية لـ 11.6 مليون شخص يعيشون في المناطق الريفية أو الحضرية المهمشة وسيعتمد على الرعاية الصحية الأولية والمشاركة الاجتماعية والرعاية كل يوم من أيام السنة وبرامج الصيانة والصيانة.

من جانبه، أشار الرئيس المكسيكي إلى أنه «يتم تعزيز النظام الصحي للسكان المنفتحين، لأولئك الذين ليس لديهم ضمان اجتماعي، والذين هم حوالي نصف المكسيكيين وأفقر الناس وأكثرها احتياجًا. من أجل ضمان هذا الحق لجميع المكسيكيين».

وفقًا لـ Zoé Robledo، ستستثمر عملية IMSS Bienestar بقيمة 1,438 مليون بيزو لتغطية كشوف المرتبات للموظفين والبنية التحتية والمعدات (الصورة: Twitter/ @Tu_IMSS)

وأوضح روبليدو خلال كلمته في المؤتمر أن هناك حاليا أكثر من ألف شخص من القطاع الصحي شاركوا في تعداد 4747 وحدة طبية في 13 ولاية «من أجل معرفة وضع المرافق وخدمة الرعاية الصحية بأكملها». وهكذا، حدد أن الكيانات هي: باجا كاليفورنيا سور، كامبيتشي، كوليما، مكسيكو سيتي، دورانجو، ميتشواكان، ناياريت، أواكساكا، سونورا، سينالوا، تلاكسكالا، فيراكروز وزاكاتيكاس.

المكان الأول الذي سيبدأ فيه برنامج IMSS Bienestar العمل هو Nayarit، حيث سيتم تثبيت جدول الانتقال في 17 مارس، جنبًا إلى جنب مع القطاع الصحي؛ بينما يوم الأربعاء 23 من نفس الشهر سيتم إنشاء أداة رقمية ومركز اتصال لحل جميع الشكوك حول عملية نقل. سيكون هناك أيضًا تجمعات إعلامية مع العمال.

وبهذه الطريقة، سيتم اتحادي الخدمات الصحية الحكومية، بحيث يقوم IMSS بتشغيل 16 مستشفى حكومي و 261 مركزًا صحيًا من المستوى الأول، بالإضافة إلى إعارة 4627 عاملاً.

ظهرت النسخة الأولى من هذا النوع من الضمان الاجتماعي والتغطية في الخدمات الطبية في عام 1979 (الصورة: رويترز)

وفقًا لزوي روبليدو، ستستثمر عملية IMSS Bienestar بقيمة 1,438 مليون بيزو لتغطية كشوف المرتبات للموظفين والبنية التحتية والمعدات. وتجدر الإشارة إلى أنه مع هذا البرنامج الاجتماعي، سيتم تقديم خدمات الصحة العامة المجانية لأولئك الذين ليس لديهم تأمين اجتماعي وسيتم إيلاء اهتمام خاص للمجتمعات النائية والسكان الأصليين والسكان الضعفاء في 19 ولاية.

ظهرت النسخة الأولى من هذا النوع من الضمان الاجتماعي والتغطية في الخدمات الطبية في عام 1979، لكنها غيرت اسمها في فترات ست سنوات مختلفة. كان يطلق عليه في الأصل IMSS Coplamar، في حكومة خوسيه لوبيز بورتيو؛ ثم كان IMSS التضامن مع PRI كارلوس ساليناس دي غورتاري، IMSS Oportunidades مع فيسنتي فوكس وعازف البيانو فيليبي كالديرون هينوخوسا، IMSS بروسبيرا مع إنريكي بينيا نييتو وأخيرا IMSS Bienestar مع أندريس مانويل لوبيز ض أوبرادور.

يهدف نموذج IMSS الجديد هذا بحلول عام 2024 إلى جميع المستشفيات الصحية التي تديرها حكومات الولايات لتصبح مستشفيات IMSS Bienestar بموجب طريقة رعاية شاملة للمكسيكيين. حتى الآن، صدقت ثلاث دول فقط على الاتفاقية: تلاكسكالا وكوليما وناياريت، ولكن من المخطط دمج جميع الولايات الـ 32 في البرنامج.

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