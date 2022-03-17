كيف خطط جامينتون كامباز لهدفه الأولمبي مع غريميو

من بين الأهداف الأربعة التي سجلها جامينتون لياندرو كامباز منذ وصوله إلى غريميو دي بورتو أليغري في أغسطس 2021، تم تحويل اثنين منهم هذا الموسم، بعد هبوط نادي الألوان الثلاثة من برازيليراو إلى دوري الدرجة الأولى.

كان ضحاياه في عام 2022 هدفين حقيقيين من كرة البارادا. مع ساق أعسر، أظهر لاعب ديبورتيس توليما السابق الجودة التقنية الرائعة التي يتمتع بها والتي قادته إلى تقديم أول ظهور دولي له في سن 21.

تم تسجيل كلا الهدفين لكامباز في بطولة Gaúcho Serie A1، التي تأهل غريميو إلى الدور قبل النهائي وسيلعب مباريات ذهابًا وإيابًا في Grenal Classic ضد إنترناسيونال.

تم تحقيق الهدف الأول في 2 فبراير في تاريخ 3 من Gaúcho ضد ساو خوسيه RS في ركلة حرة مختارات لفتح الحساب في الدقيقة 6 وحضر أيضًا المباراة النهائية 2-1 لفريقه على النحو التالي:

كما رافق الهدف الثاني لكامباز المساعدة في الهزيمة 2-0 يوم السبت 12 مارس ضد إيبيرانجا لكرة القدم في الموعد الحادي عشر لغاوتشو. أرسل لياندرو ركلة ركنية ضيقة إلى حد ما بحبل قفزة من الجانب الأيمن من الملعب، وبالتالي حقق أولهدف أولمبي لهذا العام في البرازيل:

ليس هناك شك في أن لياندرو هو واحد من الأحجار الكريمة الكولومبية التي هي في كرة القدم الدولية وأنه شيئا فشيئا جعل مكانه في بورتو أليغري مرتديا قميص غريميو 7 كبداية في التشكيلة بقيادة البرازيلي دي تي روجر ماتشادو.

أدائه الفردي الجيد كمولد كرة قدم وهداف ومساعد أكسبته تقديرًا لـ Tumaqueño، لذلك تمت مقابلته من قبل بوابة Gol Caracol حول العام العظيم الذي يمر به في البرازيل قبل بدء دوري الدرجة الأولى 2022 وكان هذا ما قاله المسافر الشاب من نارينيو عن ذلك بعد أول هدف أولمبي له في الاحتراف:

فيما يتعلق بأدائه ومشاعره Grêmio، يعتقد كامباز أن لديه فرصة رائعة لتوحيد نفسه بالتفكير في هدف الترقية إلى الفئة الأولى:

من بين الاختلافات التي يراها كامباز مع كرة القدم الكولومبية والبرازيلية، سلط الضوء بشكل أساسي على السرعة التي يتم بها لعب المباريات، بالإضافة إلى الجوانب الثقافية للتكيف:

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