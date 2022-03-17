قُتل زوجها في هجوم على السفارة الإسرائيلية وطالب بالعدالة. «سأموت وسأستمر في البكاء»

نيللي دوران جانوتي (نيللي دوران جانوتي) تعيش في PH، وهو ممر طويل في فلورستا، ويترك بوشين يجلب معرض المدينة إلى ساحة كتلة أخرى. إنه يوم سبت مشمس ويمشي بعصا بسبب هشاشة العظام التي تدعي التقدم. في البداية، كان الألم قطني وانتشر إلى الساقين والركبتين. كنت مريضا لفترة من الوقت، ولكن هذا الأسبوع مرضت أكثر. كنت فيلسوفًا من القرن السابع عشر باروخ سبينوزا (باروخ سبينوزا) «لا أحد يعرف ما يمكن للجسم فعله».

«لقد مرت ثلاثون عامًا، ولم أكن أعرف حتى الآن. بدأت أشعر بالإرهاق والتعب مما كان يحدث. تقدمت للأمام عندما كنت صغيرًا. الآن بعد أن كبرت، لم يعد لدي الكثير من العمل أو إيقاع الصبي، لذلك أنا أفكر في كل شيء عشت فيه على الإطلاق. لا أستطيع السيطرة عليه عندما تقترب الذكرى السنوية للهجوم. أنا ميت. هل سأستمر في البكاء؟ »

حزن على الشخص العزيز المفقود الذي تم اختطافه لفترة وجيزة. أن تبكي على كل ما لا يمكن أن يكون كذلك: قطع الأحلام والأوهام. وفي الوقت نفسه على ما كان عليه: لمعركة حدثت ولا يمكن التخلي عنها... حتى يكون هناك تعريف.

«أبكي من أجل ميغيل، ولكن قبل كل شيء أبكي على العمل الذي مررت به، والصراعات، وكل ما علينا أن نمر به. كيف أعيش 30 عامًا من هذا القبيل، أليس كذلك؟»

تزوجت نيللي من ميغيل لانسييري، أحد الأشخاص الـ 22 الذين لقوا حتفهم في هجوم على إسرائيل في 17 مارس 1992. السفارة في بوينس آيرس. قام ميغيل بتركيب تكييف الهواء والسفارة وقت الانفجار. حاولت تثبيته في المبنى المجاور.

«كان من المقرر التثبيت في اليوم السابق، لكن ميغيل استيقظ مصابًا بالتهاب في الحلق ومر يوم الثلاثاء السابع عشر. اعتاد ميغيل قيادة شاحنة، لكنه كان في مزاج سيئ ظهر ذلك اليوم، لذلك قاد شريكه، ووضع الأدوات على باب المبنى، واستمر في البحث عن مكان لركن السيارة. سمعت أن ميغيل جاء لقرع جرس الباب. كان الانفجار 14.50، وشريكه، فابيان، رأى كل شيء من خلال مرآة الرؤية الخلفية».

كانت نيللي أرملة وكانت مسؤولة عن أربعة أطفال. كان الأقدم يبلغ من العمر 16 عامًا، وأصغرهم يبلغ من العمر عامين و 10 أشهر. في المنتصف هناك توأمان يبلغان من العمر 13 عامًا.

«بدأنا بمراجعة قائمة المستشفيات حتى أخبرني مركز الشرطة أن ميغيل كان في المشرحة ويحتاج إلى معرفته. أردت الدخول، لكنني أبقيت فابيان وابن عمي ينتظران في الخارج. في ذلك الوقت، اعتقدت أنهم محظوظون لأنهم لم يروا لي... كيف كنت لا تزال تعيش مع هذه الصورة؟»

تهتز نيللي مرة أخرى، تصاب بالدوار عندما تتذكر الليل، وتعود إلى المنزل، ويشعر الأولاد أنهم ينتظرون الأخبار من والدهم في الفناء.

« كان علي أن أخبره أن والدي قد مات. ثم ضربني مثل النوبة وبدأ في الصراخ. لم أستطع تناول الطعام لمدة أسبوع. كان يعيش يشرب الشاي».

لا أحد يعرف ما يمكن أن يفعله الجسم، أو ما يمكننا القيام به، أو المثابرة التي نتنفسه تطيعها.

واضاف «لقد دفناه يوم الخميس ولم نتوقف ابدا. لم أكن أعرف حتى كيفية ركوب الحافلة. حتى ذلك الحين، إذا اضطررت للذهاب إلى الطبيب، كان زوجي يأخذني. كانت ربة منزل نموذجية مسؤولة عن الأولاد. ولكن كان علي أن أتعلم. حصلت على منحة دراسية من المدرسة ومنعتني من دفع تكاليف دراسة اللغة الإنجليزية لابني الأكبر بعد الآن. لقد قمت بتنظيف الكنيسة، وعتني بالمسنين في الليل عندما تمكنت من ترك ابني الأصغر مع أمي. ساعدني الناس أيضًا كثيرًا. أرسل لي بعض الجيران أو الأمهات من زملاء أطفالي صندوق جوائز لمرافقة التنمية الاجتماعية أو طلب المساعدة في أي منظمة، وحتى جمع الأموال لدفع الإيجار. تذكرت أنني أعطيت الكثير من بيض الشوكولاتة في عيد الفصح الأول بدون ميغيل.. ويحتوي الطالب على 1000 دولار جئت إلى منزلي بمظروف. كنت زوجة أحد مالكي صحيفة La Nación، الذي عرف ميغيل لأنه كان لديه مكيف هواء مثبت في المكتب. على الظرف كانت هناك رسالة لتذكره لأنه كان «هدية من الناس وشخص جيد».

بحثت نيللي في الدليل عن العناوين وأرسلت رسائل إلى ماريانو جروندونا وماورو فيالي وكارلوس منعم إلى كاسا روسادا. ألقت باللوم على كل من طلب المساعدة في المهنة ووعد بشيء لم يتم الوفاء به. وصلت قصتها إلى Acción Social وبدأت في تلقي معاشات التبرع. وفي الوقت نفسه، تم استدعائها إلى وزارة العدل.

واضاف «بما اننا اوروغواى فان امى كانت خائفة لانها اعتقدت اننا سنطرد من البلاد بسبب الرسالة. لكنني ذهبت إلى الاجتماع بنفس الطريقة. وقد رحب بي خورخي لويس مايورانو، الذي كان وزير العدل، وعرض العمل في مجال الصحافة بوزارة التعليم. من هناك، استقرت الحياة قليلاً».

الرياضة والرياضة والرياضة

«كان زوجي شخصًا كريمًا وحسن المحيا. إذا كان لديه القليل من العمل، فقد نظم حفلة شواء أو دعا واحدة أو أخرى. قال إنه كان «يطارد». وأحيانًا عاد مبكرًا بعد العمل وقال: «سأفسد حراس المرمى لفترة من الوقت»، وكان لطيفًا جدًا. كان منزلي مليئًا بالناس باستمرار واشتكى. لكنني حاولت إبقاء المنزل مفتوحًا. أعتقد أنني أريد الحفاظ على روح مايكل. لقد كان دائما، وقال انه لا يزال هناك وسوف تستمر في أن يكون».

ميغيل، وهو مواطن من لورينزو جيريس، وهي بلدية في أوروغواي، استقر مؤخرًا في حي فيلا كريسبو في بوينس آيرس مع عائلة صديقته نيللي. هناك أيضا أوروغواي، لكنه من بايساندو. كانوا في الشهر الأخير من عام 1973، وطردتهم الديكتاتورية المحلية.

«جاءت أمي وأبي وأختي وميغيل إلى بوينس آيرس، لكنني بقيت في أوروغواي لمدة عام آخر لإنهاء مدرستي التعليمية. في أحدها، عرضت على ميغيل أن يتزوجني. كنت في الثامنة عشر من عمري وكان عمره 26 سنة. أعطتني حماتي نسيج الفستان وغادر أحد صهري منزله عندما تمكن ميغيل من زيارتي. اشترينا سريرًا وخزانة ملابس وحامل في المزاد. تزوجنا في قريته، في الريف، وفي منزل الوالدين القديم جدا. بعد شهر من المطر، قمنا بتعليق الأقمشة وتراكمنا في النهاية في المعرض. وصل الأقارب في كومبي والدراجات النارية. إنه موحل. كان مثل زواج لويز لاندرسينا، لكنه كان لطيفًا جدًا. كنت سعيدًا جدًا».

تخبرنا نيللي أن pipireto يتحرك من خلال عينيها، مما تسبب في الحكايات. لحظات يبدو أنها حدثت في عالم آخر بعيد جدًا.

«عندما قتلت ابني الأصغر، ماورو ميغيل، لم يكن يريد الابتعاد عني. كنت أخشى أن يحدث شيء لي. بدأ والدي الشرب. تخلى ميغيل عن نفسه لأنه كان ابنًا لم يكن لديه، لم يعد والدي. اضطررت للقتال من أجل الأولاد والتوقف عن شرب والدي».

إنه نفس الشيء لمدة 30 عامًا.

ولا يزال التحقيق في الهجوم الذي دمر مقر السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس، الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من 240 شخصا في 30 عاما، مفتوحا في وزارة العدل الأرجنتينية. وبما أنه كان هجوماً على وفود دبلوماسية أجنبية، فقد كانت مسؤولة عن المحكمة العليا منذ البداية، وفي عام 1999 أثبتت مسؤولية جماعة إرهابية تعرف باسم الجهاد الإسلامي، الجناح المسلح لحزب الله. تم تنفيذ مذكرة توقيف دولية، ولكن لم يتم القبض على أي من المشتبه بهم.

سؤال يمتد لمدة 30 عامًا. غمر فكرة كما لو كانت تكرارًا مجنونًا لا نهاية له.

«أشعر بالفضول دائمًا لماذا لا أملك ما يكفي من البحث لمدة 30 عامًا. لا أعرف ما إذا كانت المحكمة العليا لا تعمل، إذا كانت مهملة، لا تهتم، أو إذا كان هناك أي شيء يخبرني بعدم التحقيق. المحكمة غائبة كبيرة. ولكن لا يزال لدي أمل، وأعتقد أنني أستطيع تحقيق الأشياء؛ على الرغم من أنني أموت مثل منعم؛ لا يزال هناك ضابط شرطة الذي لم يكن حيث وزير العدل، وزير الداخلية، رئيس الشرطة، رئيس الشرطة، الشرطة لم تكن حيث ينبغي أن تكون؛ أعني، إذا كنت تريد... لكن من لا يريد ذلك؟ من هو المسؤول؟ نحن نعيش مع الأشواك ونحصل على مسمر أكثر وأكثر كل عام. أعتقد أن الألم سيكون أقل قليلاً عندما نرى شخصًا يحاول شيئًا ما أو يتحرك».

مع نصف ابتسامة، تذكر نيللي الفرضية الأولى. البراءة أنهم بدأوا في الحصول على كوابيس.

«عندما كنت في الثالثة عشرة من عمري، قالت جيزيلا، إحدى بناتي: «أمي، لحسن الحظ كنت في السفارة، وأنا متأكد من أنهم سيلقون نظرة سريعة، وكان ذلك في الواقع العكس. منذ أن كانت في السفارة الإسرائيلية، لم يتم التحقيق في أي شيء. ولا يهمني إذا كانت إيران أو الإرهاب... ما أقوله هو أنه بعد 30 عامًا لا توجد عدالة ولم يتم تحديد أي قادة سياسيين. وها هو. لسوء الحظ، قال الوزير السابق جيرمان غارافانو إن الأرجنتين ليست مستعدة للهجوم وليس لديها أي وسيلة للتحقيق. ماذا تقول للعائلات والناجين؟ ماذا يعني ذلك؟ لن تقوم بالتحقيق أبدًا لأنك لست مستعدًا؟ اطلب المساعدة! إلى الولايات المتحدة، إسرائيل، لأي شخص آخر غير التحقيقات. لمدة 30 عامًا، مرت حكومات مختلفة، وكذب الجميع علينا وقدموا وعود لنا، ولكن لم يكن هناك شيء».

في 17 مارس، أقيم الحدث في ساحة مارن في شارع أرويو، حيث يقع المقر الدبلوماسي.

«يتم تنظيم عمل الهجوم من قبل سفارة إسرائيل. تم النظر في الناجين وأقارب الضحايا ودعوا دائمًا إلى اجتماعات مع السفراء. ولكن يمكنك أن تفعل كما تخطط السفارة. هذا العام قالوا إنه سيكون هناك حدث في تياترو كولون، وزوجة ضحايا إسرائيل (سيلقيان خطابًا باللغة العبرية لأنهم لا يعرفون الإسبانية)، نائب وزير العدل الإسرائيلي (باللغة الإنجليزية لأنهم لا يتعاملون حتى مع الإسبانية)، وسيتحدث السفير. لا يوجد شيء آخر. لذلك نحن الذين انتظرنا 30 عامًا حتى يأتي ذلك اليوم في الأرجنتين لن نتمكن من قول أي شيء».

أهمية القدرة على الكلام. للشفاء لفترة من الوقت بالكلمات. حتى لو سئموا من قول الأشياء. كما كتب ألفونسينا ستورني، «الكلمات القديمة جديدة».

«لا أعرف ما إذا كان عمري 30 عامًا، لكنني لا أعرف ما إذا كان هذا هو التعب الذي ألاحظه في نفسي وزملائي الآخرين، لكن الغضب يخرج. إنه الغضب والعجز والألم. هذا لأنني أشعر بالوحدة. ونحن نعلم أيضا أننا كنا وظيفيين في السياسة، وليس لأننا لم ندرك ذلك، ولكن لأنه كل ما تركناه وراءنا. في ذكرى الهجوم، يمكنك الذهاب إلى الحدث لرؤية الوجه وتسمية الموتى. بينما يتقاتل السياسيون والمسؤولون أمام مقاعد البدلاء من جهة ويقاتلون لالتقاط الصور من جهة أخرى، فإننا نقف جانباً كضيوف كما لو كانوا يؤيدون الحضور. لن نتحدث عن ذلك بعد الآن هذه المرة. بالطبع، لم نتمكن من تقديم أنفسنا ولم نتمكن من الذهاب، لكنني أعتقد أنه سيساهم في إبعادنا عن الأنظار بعد الآن».

نيللي تنظر إلى أسفل وتبكي ببطء، مع القليل من الضوضاء. هناك ألم في حلقها، انضممنا إلى أيدينا، بكينا معا.

«لا أعرف ما الذي يجب أن يحدث لفهم أنه الشخص الذي مات وقتله، وهذا غير عادل».

لقد كان غير عادل لمدة 30 عامًا.

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