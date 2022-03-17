غواتيمالا: سوق GTQ USD اليوم، 17 مارس

تم دفع الدولار الأمريكي عند 7.69 كتزال في الافتتاح، بزيادة 2.4٪ من 7.51 كتزال في اليوم السابق.

على مدار الأيام السبعة الماضية، انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.1٪. على العكس من ذلك، لا يزال يرتفع بنسبة 1.7٪ مقارنة بالعام السابق. تم تشغيل الجلستين الأخيرتين بشكل مستمر مقارنة باليوم السابق، وتم تعليق عروض الأسعار للجلستين الأخيرتين. يمثل تقلب اليوم السابق رصيدًا أعلى بكثير من التقلبات الموضحة في بيانات العام الماضي، مما يشير إلى أن القيمة تتغير أكثر من الاتجاه العام.

في

الصورة السنوية، وصل الدولار الأمريكي إلى 7.72 كتزال، وكان أدنى مستوى 7.48 كتزال. الدولار الأمريكي أقرب إلى الحد الأقصى له من أدنى مستوى له.

الكيتزال الغواتيمالي هو كيتزال قانوني يستخدم في غواتيمالا وتم إنشاؤه في عام 1924 بعد نشر قانون نقدي تم سنه عندما أمر الرئيس خوسيه ماريا أوريانا باستبدال البيزو الغواتيمالي.

تنقسم العملة الغواتيمالية حاليًا إلى 100 سنت وكانت في البداية أعلى بـ 10 سنتات من الدولار الأمريكي. كما انخفض في عام 1980 وتعافى بعد بضعة أشهر.

حاليًا، تعادل الكوتزال 7.50 وحدة لكل دولار أمريكي و 9.25 وحدة لكل يورو، وهي واحدة من أكثر 30 وحدة عملة بدون تغيير في أمريكا اللاتينية والعالم.

الهيئة التي تنظم إنتاج المال هي بنك غواتيمالا. اليوم، تُعرف كتزال وعملات كيتزال واحدة من 5 و 10 و 25 و 50 سنتًا، ويتم تداول 1 و 5 و 10 و 20 و 50 و 100 و 200 كتزال في شكل أوراق نقدية.

من أجل تقليل سعر إنتاج العملات المعدنية، حاولت الحكومة إدخال عملات معدنية بمواد مختلفة، مثل اختيار الفولاذ أو الفولاذ المطلي بالنيكل بدلاً من النحاس الأصفر.

وفقا للأرقام الرسمية، أكدت الحكومة الغواتيمالية أن الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ارتفع بنسبة 7.5 في المئة في نهاية عام 2021، وهو ما لم يزد منذ 40 عامًا.

من

ناحية أخرى، يتوقع صندوق النقد الدولي (IMF) أنه بحلول عام 2022، سيستمر الاقتصاد الغواتيمالي في الحفاظ على أداء إيجابي بسبب التجارة الخارجية والتحويلات من الولايات المتحدة وانخفاض كبير في التضخم.

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وكالات