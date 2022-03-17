تعرف على الوصفة البيروفية لتحضير أفضل خبز الثوم

وصفة جديدة من اليوم لاختبار مهارات الطهي الخاصة بك. بهذا المعنى، أصبح الآن مثل وجبة خفيفة لتناولها في أي وقت، مما يسمح لك بتقليل الجوع لفترة من الوقت. إنه عن خبز الثوم، الذي يولد فرحة لبراعم التذوق الخاصة بك.

على طول هذه الخطوط، لدى Acomer.pe وصفة بسيطة لإعداد خبز الثوم اللذيذ بكميات كبيرة. خبز الثوم يخفض مستويات الكوليسترول وكذلك ضغط الدم. يساعد على الوقاية من سرطان البروستاتا. مركب عضوي في الثوم، يمكن أن يكون له آثار وقائية ضد الإجهاد. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يقلل من تلف الكبد.

اتبع المكونات بالترتيب وخطوة بخطوة في التحضير لمواصلة مهاراتك في الطهي التي ستسمح لك بإظهار عائلتك أن كل شيء لا يتسوق في الخارج. يتطلب الأمر مبادرة لتعلم أطباق جديدة وهي فرصتك لإثبات ذلك. حظا سعيدا.

المكونات

- خبز الرغيف الفرنسي - 1 (وحدة)

- زبدة - 100 (جرام)

- الثوم المسحوق - 1 (ملعقة كبيرة)

- البقدونس المفروم - 1 (ملعقة طعام)

- جبنة بارميزان أو جبنة موزاريلا - (حسب الذوق)

- الأوريجانو المجفف - (حسب الذوق)

التحضير

- نقطع خبز الرغيف الفرنسي إلى شرائح قطرية، ونضعها جانباً.

- في وعاء، مزيج 100 غرام من الزبدة، 1 ملعقة كبيرة من الثوم المسحوق و 1 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعما. بمجرد دمجها، قم بتبريدها حتى تصبح جاهزة للاستخدام.

- انشر الزبدة المكونة على كل شريحة من الخبز وضعها على صينية خبز. وفي الوقت نفسه، يمكنك تسخين الفرن إلى 200 درجة مئوية.

- اخبز شرائح الخبز لمدة 10 دقائق عند 200 درجة مئوية لا تغمض عينيك عنه، يمكن أن يحترق.

- أخرجه من الفرن وقدمه.

- إذا كنت تريد خبز الثوم الخاص، يمكنك إضافة الجبن المبشور في الأعلى، والأوريجانو المجفف وأخذها إلى غراتين لبضع دقائق.

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فوائد أخرى لحظر الثوم

- يحمي من نزلات البرد.

- يعمل كمضاد حيوي طبيعي لأنه غني بالأليسين، وهو مثل مضاد للجراثيم

- يساعد على منع ظهور الفطريات. تم العثور على العديد من الفطريات لتكون حساسة لهذا الطعام.

- ينظم مستويات السكر

- يساعد على حماية القلب أثناء جراحة القلب وبعد النوبة القلبية.

الدفاع العلمي لأكل الخبز

«أجرينا العديد من التحليلات التلوية حول استهلاك الحبوب الكاملة والعواقب الصحية، مثل داء السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والوفيات المبكرة»، قال داغفين أون، الباحث، متوسط كلية الصحة العامة في إمبريال كوليدج لندن. «عندما نظرنا إلى مصادر محددة للحبوب، وجدنا أن خبز الحبوب الكاملة وحبوب الإفطار من الحبوب الكاملة والأرز البني ونخالة القمح كانت مرتبطة بمخاطر طفيفة».

لا توافق Aune على أن الخبز يعتبر طعامًا «غير مرغوب فيه»، بل العكس. وقال «ان خبز الحبوب الكاملة يتمتع بصحة جيدة». وجد بحثه أن الاستهلاك المكافئ لـ 7.5 شريحة من خبز الحبوب الكاملة يوميًا يرتبط بـ «النتائج الصحية المثلى».

وعلى الرغم من أنه لا يرى «فائدة كبيرة» من استهلاك الخبز الأبيض، أشار الخبير إلى أن الأدلة التي تربطه بزيادة الوزن والعواقب غير الصحية الأخرى هي «أقل قوة بكثير» من البيانات التي تدعم الآثار الإيجابية لخبز الحبوب الكاملة.

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