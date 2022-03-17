وصلت حرائق الغابات في ريوهاتشا إلى سييرا نيفادا دي سانتا مارتا

تم استهلاك ما لا يقل عن سبعين هكتارًا من الغطاء النباتي بسبب حريق الغابات في بلدية تومارازون، في ريوهاتشا، عاصمة مقاطعة لا غواجيرا. يؤثر الوضع بشكل خطير على المزارعين ومربي الماشية, وكذلك النباتات في سييرا نيفادا دي سانتا مارتا - المشتركة مع Magdalena و Cesar -.

وفقًا لما أعلنه قائد إدارة إطفاء ريوهاتشا، أوناسيس رودريغيز، لمحطة Cardenal Estéreo، بدأ الحريق يوم الأحد الماضي 13 مارس وبدأت أعمال التخفيف منذ يوم الاثنين. وقد انضم إلى هذا الجهد العديد من المدنيين المتطوعين، الذين يعملون من شروق الشمس إلى غروبها. ومع ذلك، فإن الرياح الكاريبية القوية تعيق عمل وكالات الإغاثة.

على الرغم من أن إدارة إطفاء ريوهاتشا تقول إن لديها المعدات اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ الناجمة عن هذا الانقسام، إلا أن إطفاء الحريق لا يزال صعبًا بسبب ظروف التضاريس. أولاً، تجبر الجغرافيا المكسورة للقطاع وكالة الإغاثة على تحميل المضخات الخلفية، وهي حاويات بسعة 20 لترًا من المياه.

تنفد هذه الشحنة بسرعة ويجب أن تعود الوحدات إلى مصدر المياه لإعادة تعبئتها. هذا هو المكان الذي تبدأ فيه المشكلة الثانية: La Guajira هو قسم من النظام البيئي الصحراوي، معترف به لعدم وجود مصادر وفيرة للمياه. أقرب نهر، Tomarrazón، جاف تمامًا.

هذا هو السبب في أنه ليس خيارًا لاستخدام طائرات الهليكوبتر لإطفاء حريق الغابات، كما هو معتاد عندما يحدث الحريق في منطقة الأنديز.

من بين الخيارات التي يفكرون فيها لتسهيل العمل المكثف لوكالات الإغاثة، التي يجب أن تمشي عدة كيلومترات مرارًا وتكرارًا لإعادة شحن نفسها بكمية صغيرة من الماء، هو تركيب حمام سباحة في تومارازون؛ ولهذا سيحتاجون إلى مساعدة من الصليب الأحمر، لأنه يخرج من ميزانية البلدية.

يقول القائد رودريغيز إن السبب الرئيسي للحرائق في ريوهاتشا هو الحرق الذي يعد الأرض للزراعة، بالإضافة إلى الاستغلال السري لأقراص العسل للحصول على العسل.

الأمطار في لا غواجيرا معتدلة، ووفقًا للقائد رودريغيز، فإنها بالكاد تسمح باستعادة المراعي واستعادة المزارعين بعض الاستقرار الاقتصادي. ظاهرة النينيا التي تعاني منها بقية البلاد لا تحدث في تلك المنطقة.

وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للنشرة 0225 لمعهد الهيدرولوجيا والأرصاد الجوية والدراسات البيئية (IDEAM) والوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث (UNGRD)، ريوهاتشا هي واحدة من سبع بلديات في لا غواجيرا التي هي في حالة تأهب برتقالية لحرائق الغطاء النباتي، جنبا إلى جنب مع بارانكاس، الهاء، لا جاغوا ديل بيلار، سان خوان ديل سيزار، أوريبيا وفونسيكا.

يوم الثلاثاء الماضي، وقع حريق في منزل يقع في حي غير منتظم في البلدية الأخيرة. على الرغم من عدم وجود خسائر بشرية لأن الأسرة المتواضعة لم تكن في المنزل، فقد تم حرق سريرين وثلاث مراتب ومرآة وثلاثة مراوح وملابس وأحذية. سيطر الجيران على الحريق قبل وصول رجال الإطفاء في فونسيكا.

بسبب الحرارة النموذجية للدائرة والرياح، فإن بلديات ألبانيا وهاتو نويفو ومايكاو وأوروميتا وفيلانويفا هي أيضا في حالة تأهب للحريق الأصفر.

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