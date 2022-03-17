لهذا التاريخ 7 سيواجه يو سان مارتن وكارلوس أ. مانوتشي

بعد فوزه في آخر مباراة له في البطولة، سيسعى مضيف هذا اليوم للحفاظ على معنوياته عالية. في حين أن الزيارة تأتي دون دوافع بعد سقوطها.

لا يريد يو سان مارتين أن يندم على سقوط آخر: 1 إلى 3 أنهى مباراته ضد أليانزا أتلتيكو. في الأيام الأربعة السابقة، كانت نتائجه متنوعة: فقد فاز بمباراة واحدة وخسر 3.

كارلوس أ. مانوتشي يصل مع التشويق بعد فوزه على كارلوس شتاين 1-0.

سيجتمع سان مارتين وسي مانوتشي غدًا في الساعة 17:30 (بتوقيت الأرجنتين). سيتم لعب مباراة التاريخ 7 من بيرو - الدوري الإسباني 1 بيتسون 2022 في ملعب سان ماركوس.

آخر 5 مرات التقيا في البطولة كان لها كل النتائج الممكنة. حقق الفريق المضيف انتصارًا واحدًا، بينما أضافت الزيارة 3. في مباراة واحدة انتهى بهم الأمر حتى على لوحة النتائج.

الجدول يو سان مارتن وكارلوس أ. مانوتشي، اعتمادا على البلد

الأرجنتين: 5:30 مساء

كولومبيا والمكسيك بتوقيت شرق الولايات المتحدة وبيرو: 3:30 مساء

المكسيك CST ونيكاراغوا: 2:30 مساء

المكسيك MST والمكسيك PST: 1:30 مساء

فنزويلا: 4:30 مساء

مصدر ملاحظة وصورة: داتافاكتوري