شكاوى كاذبة حول النزاعات العائلية: ما الذي يحفزهم وعواقب تركها على الضحية

على الرغم من أن أهمية الإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال قد تحققت في السنوات الأخيرة، لا ينبغي لنا أن نتجاهل حقيقة أن الادعاءات الكاذبة قد انتشرت أيضًا وحدثت عواقب وخيمة على كل من الأطفال المرتبطين بالشخص المبلغ عنه معه.

بعض الخصائص الشائعة للتقارير الخاطئة:

- يتم الكشف عن الاعتداء الجنسي في سياق الانفصال أو الطلاق حيث يشكو الوالد ويتعارض.

— الدوافع الرئيسية هي الغيرة، التشويه، الاستياء، الرغبة في الانتقام والانتقام الاقتصادي. لا يقبل صاحب الشكوى عمومًا تدمير السند, وفي كثير من الحالات يكون طرف ثالث في خلاف.

- في معظم الحالات، يكون الشخص الذي يبلغ امرأة، ولكن هناك أيضًا نسبة مئوية من الرجال الذين يبلغون عن شريكهم السابق و/أو الجديد.

— نسبة كبيرة من المشتكين يعانون من اضطرابات في الشخصية.

ويهتم صاحب الشكوى بعقوبة صاحب الشكوى أكثر من اهتمامه برفاه ابنه.

عادة ما تكون الشكوى مصحوبة بتقرير جلسة استماع للأطراف في منطقة خاصة لا يتوافق مع ما كشف عنه الطفل في غرفة جيزيل أو في الفحص النفسي الذي تم إجراؤه في المحكمة.

- نتيجة للشكوى، يمتد طرد الطفل إلى أسرة المدعى عليه (الأجداد، الأعمام، أبناء العم، إلخ) .

- في أحسن الأحوال، سيخبرك الطفل أنه لا يتذكر الحقائق من Cámara Gesell. منطقيا، لأنه لم يعيش، ولكن في حالات أخرى، من الممكن إعادة إنتاج القصص التي تلقيحها أطراف ثالثة، والتي يجب أن تحدد موثوقيتها من خلال تحليل المهنيين المدربين في سيكولوجية الشهادة.

- في غرفة Gesell، عندما يتم إنتاج قصة، عادة ما تكون بسيطة، آلية، تركز على وصف القضية (الاعتداء الجنسي المزعوم)، هو عنصر الوالد الوحيد الذي لا يحتوي على التفاصيل اللازمة للمقاضاة، ومفردات الكبار، والسجلات النمية الحسية المتعلقة بالوضع المبلغ عنه، و لا يضفي الذنب أو وصمة العار على الطفل.

- في هذه الحالة، لا يعاني الطفل من أعراض تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، أو أن الأعراض الناتجة عنه ليست متسقة سريريًا؛ فهي لا تظهر سلوكًا جنسيًا أو مؤشرات جسدية. لا توجد صعوبات مدرسية أو تغييرات في أنماط التفاعل الشائعة.

الإبلاغ الكاذب له عواقب وخيمة على كل من الشخص المبلغ عنه والقاصر المعني.

بالإضافة إلى كسر الرابطة بين شخصين, غالبًا ما يمثل الشخص المتهم بتهم كاذبة عواقب اقتصادية مثل أعراض الاكتئاب والقلق, فقدان الوظيفة, الوصم الاجتماعي, والإخلاء من العائلة والأصدقاء.

في الأطفال، مخاوف شديدة، ارتباك كبير، حالات القلق والاكتئاب، مشاعر الهجر والشعور بالذنب، الرفض، العجز، مشاعر انعدام الأمن، مشاعر القلق، دار الأيتام، صعوبة التعبير عن المشاعر، الانحدار، السلوكيات التدميرية، اضطرابات النوم، اضطرابات الأكل والمدرسة غالبا ما تحدث المشاكل عند الأطفال. من بين أمور أخرى.

إذا كان توقف الاتصال بالتقوى بين الوالدين والأبناء مع المدعى عليه المزيف يطول عادة بمرور الوقت, الصحة العقلية والنمو العقلي للقاصر, وكذلك الرابطة بين الاثنين, يمكن أن تتعرض لضعف شديد. حتى ظاهرة «الذاكرة الزائفة» يمكن أن تحدث. أي أن الطفل يمكن أن يتأكد من أنه قد تعرض بالفعل لسوء المعاملة.

من المهم التأكيد على أنه عندما لا يستطيع الطفل التواصل مع أحد والديه، فإنه يعاني من الحرمان العاطفي ويشعر أنه تم التخلي عنه في وهمه. بهذه الطريقة، تتأثر السلامة العقلية بشكل أساسي، خاصة إذا كان عمر الطفل أقل من 10 سنوات.

إذا حرم الطفل من رابطة أولية آمنة وحب أحد الوالدين، فسوف يكبر مرتبكًا وقلقًا وخوفًا. نظرًا لأن ذلك يعتمد فقط على رعايتهم، فإنهم يميلون إلى التشبث أكثر بالوالدين الذين يعيشون معًا بحثًا عن الأمان. هذه الرابطة من التعلق سوف تضر الآباء الذين ليس لديهم اتصال، والطفل سوف ينظر إليها على أنها سمات سلبية مثل المهجورة، سيئة، غير مبال، الخ صورة هذا الأخير كشخصية واقية ومقدم المودة سوف تختفي. في معظم الحالات بسبب هذا، لا أريد أن أراك مرة أخرى تقارير.

لا ينبغي الاستخفاف بالادعاءات الكاذبة. إنها شكل من أشكال الإساءة العاطفية. لأن الطفل، في بعض الحالات، يستخدم كرهينة في العلاقات الأبوية المتضاربة، بعيدا عن الأب أو الأم، ويوضع في موقف الكائن، وترك جانبا احتياجاته ورغباته ومصالحه، في كثير من الأحيان، لا يقيس الضرر الحقيقي و/أو احتمال الطفل.

يحمل المؤلف شهادة في علم النفس (U.A.J.F كينيدي)، وأخصائي التقييم النفسي (UBA)، و M.N.16781.

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