اليورو: سعر الإغلاق اليوم 17 مارس في بوليفيا

تداول اليورو عند إغلاق 7.51 بوليفيانو في المتوسط، مما يعني ارتفاعًا بنسبة 1.75٪ مقارنة برقم اليوم السابق، عندما سجل 7.38 بوليفيانو في المتوسط.

في الأسبوع الماضي، تراكمت اليورو زيادة بنسبة 1.62٪، على الرغم من ذلك، على العكس من ذلك، لمدة عام لا يزال تراكمت انخفاضا بنسبة 8.74٪. بالمقارنة مع الأيام السابقة، وضع حدًا لمدة يومين متتاليين مع اتجاه مسطح. في الأسبوع الماضي، أظهر التقلب سلوكًا أعلى بشكل ملحوظ من التقلب المنعكس في بيانات العام الماضي، مما يدل على أنه يظهر تغييرات أكبر من الاتجاه العام في القيمة.

في الصورة السنوية، تغير اليورو حتى أعلى مستوى له عند 7.76 بوليفيانو في المتوسط، في حين أن أدنى مستوى له كان 7.28 بوليفي في المتوسط. يتم وضع اليورو أقرب إلى الحد الأدنى لقيمته من الحد الأقصى.

عدم اليقين للبوليفيانو البوليفي

كان البوليفي هو المناقصة القانونية لبوليفيا منذ عام 1987 وينقسم إلى 100 سنت، سابقا تم استخدام البيزو البوليفي ولكن تم استبداله. البنك المركزي لبوليفيا هو الهيئة المسؤولة عن تنظيم إصدار العملة.

اليوم، يتم تداول العملات المعدنية من 10 و 20 و 50 سنتًا، بالإضافة إلى 1 و 2 و 5 بوليفيانو. في عام 1988 كان البوليفي يعادل دولار أمريكي واحد.

أما بالنسبة للخلق، فقد أوقفت العملة البوليفية سكها وطباعتها خلال الحقبة الاستعمارية بسبب عدم الاهتمام السياسي، مما سيؤدي في النهاية إلى إنشاء العملات المعدنية والأوراق النقدية في الخارج بسبب التكلفة المنخفضة التي ينطوي عليها ذلك. في عام 2013 كانت لا تزال تصنع في بلدان مثل المملكة المتحدة وفرنسا وشيلي.

أما بالنسبة للاقتصاد، فقد لجأت بوليفيا في عام 2014 إلى ارتفاع الإنفاق العام وزيادة الائتمان المحلي للحفاظ على نموها، ولكن هذه القرارات أدت إلى زيادة الدين العام وانخفاض الاحتياطيات الدولية.

مثل جميع أنحاء العالم، ضرب جائحة الفيروس التاجي اقتصاد بوليفيا بشدة، على الرغم من أن التضخم لم يكن مرتفعًا كما هو الحال في دول أمريكا اللاتينية الأخرى، حيث أغلق عام 2021 بنسبة 0.90 في المائة.

وفقًا للتوقعات التي قدمها البنك الدولي هذا العام، ستنمو بوليفيا بنسبة 3.7٪ فقط بحلول عام 2022، ومع ذلك، تحدى الرئيس لويس آرسي هذه التوقعات وأكد أن الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن ينمو بنسبة تصل إلى 6٪.

بالإضافة إلى ذلك، أغلقت البلاد عام 2021 بفائض تجاري قدره 1.471 مليون دولار، وهو الأول في السنوات الست الماضية، حيث تم تسجيل الأرصدة السلبية السنوية في الميزان. وبالإضافة إلى هذه الظروف، زادت البطالة بنسبة 5.2 في المائة.

وتواجه بوليفيا أيضاً جهوداً عالمية للانتقال إلى الطاقة النظيفة، وبالتالي فإن هذه الظروف ستدفع واحدة من أكبر البلدان المصدرة للغاز إلى البحث عن بدائل.

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وكالات