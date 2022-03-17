يعتقد الاتحاد الأوروبي أن المحكمة الجنائية الدولية قد فككت عذر روسيا لغزو أوكرانيا في الإبادة الجماعية

بروكسل, 17 مارس الاتحاد الأوروبي (EU) اعتقد يوم الخميس أن المحكمة الجنائية الدولية (ICC) قد ألغت «التبرير» الذي ادعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقيل إن غزو أوكرانيا يرجع إلى الحاجة إلى وقف الإبادة الجماعية المزعومة للإقليم. وقال بيتر ستانو المتحدث باسم كبير ممثلي الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل في المؤتمر الصحافي اليومى للمفوضية الاوروبية ان «امر المحكمة يمكن تفسيره على انه إنكار واضح لشرعية غزو بوتين بموجب القانون الدولي». لذلك، ذكر ستانو الأمر الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء بأن روسيا «تعلق على الفور العمليات العسكرية التي بدأت على أراضي أوكرانيا قبل ثلاثة أسابيع بالضبط». وكما أوضح، فإن الأمر «له تأثير ملزم على القانون الروسي والدولي». وشدد على أن «المحكمة ذكرت أنها لا تحمل أدلة على ادعاءات روسية بأن الإبادة الجماعية تحدث على أراضي أوكرانيا»، مشيرا إلى المنطق الذي قدمه بوتين «لتبرير غزو أوكرانيا». وخلص المتحدث إلى أن «روسيا ليس لها الحق في اللجوء إلى استخدام القوة من جانب واحد في أراضي الدول الأخرى لمنع اتهامات الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وميثاق الأمم المتحدة». واضاف ان بوتين «هزم بالفعل اخلاقيا». واضاف «انها مهزومة قانونيا الان والعزلة على المستوى الدولى آخذة فى الازدياد». إلى جانب أمر المحكمة الجنائية الدولية هذا، أشار ستانو إلى قرار لجنة وزراء مجلس أوروبا يوم الأربعاء بإنهاء عضوية روسيا في المنظمة. وشدد على أنه «مع العدوان غير المبرر وغير المبرر على أوكرانيا، انتهكت روسيا الأسس الرئيسية لمرسوم مجلس أوروبا وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي». ووفقا له، فإن الاتحاد الأوروبي يأسف لأن المواطنين الروس لم يعودوا محميين بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أو يمكنهم رفع «قضية انتهاك حقوق الإنسان» في روسيا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقال «اننى قلق للغاية وقيود جديدة على حقوق المواطنين الروس بسبب سياسة الكرملين المتهورة». وحث المتحدث موسكو على «العودة بسرعة للامتثال للقوانين الدولية، وخاصة حقوق الإنسان الدولية والقوانين الإنسانية الدولية». من ناحية أخرى، قال ستانو: «بالأمس، للأسف، ما زلنا نرى الفظائع الروسية المرتكبة في أوكرانيا». على وجه الخصوص، قام مسرح في ماريوبول، «المدينة التي لا تزال محاصرة من قبل القوات الروسية»، بقصف الملاجئ المدنية. «الحصار غير إنساني والقصف مستمر. وهذا أمر يستحق الإدانة ويعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي». قال. ودعا المتحدث ماريوبول وأوكرانيا بأكملها لرفع الحصار وإنهاء القصف والهجمات على المدنيين.