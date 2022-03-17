إثيل بوزو: لماذا أنت ضد مسابقات الجمال وماذا قلت عن ملكة جمال بيرو لا بري؟

لم تكن إثيل بوزو غريبة على الجدل الأخير حول تنظيم ملكة جمال بيرو لا بري بعد اختيار أربعة فائزين تم تسمية ثلاثة منهم «بنات المشاهير».

بالنظر إلى ذلك، لم تتردد مضيفة América Hoy في التعبير عن رأيها وفاجأت أكثر من واحدة بالكشف عن أنها لا توافق على مسابقات الجمال، حيث أكدت أن القاصر لا ينبغي أن يتعرض لهذا النوع من المسابقة.

«أنا لا أوافق على أن الفتيات يتعرضن بسبب من هو أجمل، من هو أفضل جسد، أنا لا أوافق»، بدأت المذيعة، مما تسبب في دهشة بين أقرانها.

كما أكد أن الجمال الخارجي ليس كل شيء وأن أهم شيء يتم تعلمه من خلال دراسته وزراعته داخل القلب. دعونا نتذكر أن الفائزين كانوا غايلا بارازا، لارك هواراك كيارا فيلانيلا ميا لوفداي، كونها أول ثلاث بنات لشخصيات معروفة في أعمال العروض البيروفية.

«ما يهم هو ما لديك داخل دماغك وفي عقلك، وتنموه من خلال الدراسة (...) لقد اعتقدت دائمًا أن النساء يستحقن أولئك الذين لدينا هنا في قلوبنا وهنا في أدمغتنا، المزروعة بالدراسات، مع الأعمدة».

في وقت آخر، أعرب عن احترامه للأشخاص الذين يشاهدون ويشاركون في مسابقات الجمال، ومع ذلك، استمر في التأكيد على أنه لا يستطيع أن يفهم لماذا يجب على الفتاة أن تستعرض في «shortcitos».

وقال في إشارة إلى عرض الفائزين الأربعة : «أنا لا أتفق مع كل تلك المسابقات، لكنني أفهم أن هناك أشخاصًا يحبون ذلك، وما لا أفهمه هو كيف في مثل هذه السن المبكرة، كيف في سن 14 أرمي شخصًا ما في shortcito، في المسيرات، لا أحب ذلك». من ملكة جمال بيرو لا بري التي عرضت في مجموعة بدون أكمام وشورت.

من ناحية أخرى، قالت جانيت باربوزا أنها تفضل البقاء بعيدًا عن الأمر لأن ألوندرا هواراك هي الأخت الصغرى لابنتها أنتونيلا ولا تريد إظهار المحسوبية.

«أنت تعلم أن الوضع بالنسبة لي ليس سهلاً، ولن أكون موضوعيًا. ألوندريتا هي أخت ابنتي أنتونيلا. لقد عرفتها منذ ولادتها، مع ابنتي يرون بعضهم البعض باستمرار، يحبون بعضهم البعض. أنا أعشق ألوندرا، ما أقوله عنها سيكون بالتأكيد أشياء جيدة وسيجعلها تستفيد من المتسابقين الآخرين، ولهذا السبب أفضل عدم التعليق «، قال «ريتوكيتوس» الشهير.

وكانت غايلا بارازا وميا لوفداي وألوندرا هوراك وكيارا فيلانيلا الفائزين في المسابقة.

شهدت جانيت باربوزا مخالفات في مسابقة الجمال

اختلفت المضيفة جانيت باربوزا مع مسابقات الجمال ، لأنه ليس شيئا يلفت انتباهه أو يستهلك، وأوضح. ومع ذلك، اعترف بأنه كان مرة واحدة عضوا في هيئة المحلفين في مسابقة من هذا النوع لأنه حصل على أجر.

وأشارت «ريتوكيتوس» الشعبية إلى أنها شهدت المخالفات في مسابقة، لأنه بمجرد وصولها أخبروها بمن يجب أن يفوز. وقال المشجع، الذي قال إن هذه الإشارة أعطيت لها من قبل المنظمة نفسها: «لقد كنت هيئة محلفين لأنني ذهبت بوضوح إلى شامبير، وإذا حدث لي أنهم قالوا لي، لذلك يجب أن يفوز».

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