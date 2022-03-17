الطوارئ في ليما وكالاو: قيود اليوم والجداول الزمنية ليوم الخميس 17 مارس 2022

قبل بضعة أسابيع، أعلن وزير الداخلية ألفونسو تشافاري، جنبا إلى جنب مع السلطات الحضرية الأخرى، ليما وكالاو. أعلنت المنطقتان أن نسبة بيرو هي حالة طوارئ، ويسعى هذا الغرب للسيطرة على معدل الجريمة وتخفيله خلال فترة يتم فيها فرض رقابة صارمة على السكان. 012-2022 - وفقًا لأعلى مرسوم صادر عن PCM، فإن الحدث الذي تم الإعلان عنه في 3 فبراير صالح لمدة 45 يومًا، يعتمد خلالها السكان على الدستور السياسي لبيرو . .

ويحدد المرسوم المذكور أعلاه بعض الحقوق الدستورية المنصوص عليها في الفقرات 9 و11 و12 و24 من الدستور، مثل الحق في الحرية، وحرمة المنزل، وحرية التجمع، خلال الفترة التي تحكم التدابير التي اعتمدتها الإدارة، وحرية التنقل في الإقليم الوطني. من المهم ملاحظة المعلومات التالية عنها:

تم تعليق الحقوق

الحق في الحرية: يمكن لموضوع الحق أن يشارك في أي نوع من الأنشطة التي تمارس حقوقاً أساسية غير الحرية، إلى أن تنتهك القواعد التي تشكل النظام العام والممارسات الجيدة والمعايير الأساسية.

الحرمة: قد يمنعه موضوع الحق من دخول المنزل للتحقيق أو البحث أو لأسباب أخرى إذا لم يوافق الشخص الآخر أو لم يتلق طرف ثالث أمرًا من المحكمة. ومع ذلك، إذا كان هناك حساسية خطيرة أو خطر جسيم، فقد لا يكون ذلك عائقًا.

FreeDomAssembly: قد يكون صاحب الحقوق مفتوحًا للأماكن الخاصة وللجمهور, ويمكن جمعها, جمعها أو جمعها دون إشعار مسبق, طالما أنهم يتصرفون بسلام. على العكس من ذلك، تتطلب الاجتماعات في الأماكن العامة أو على الطريق إشعارًا مسبقًا للسلطات، ولهذا السبب أثبتت السلامة أو الصحة.

حرية التنقل على أراضي الدولة: كقاعدة عامة، يمكن لموضوع الحق أن يتحرك بحرية داخل أراضي البلد الذي يعيش فيه ويمنحه الفرصة لاختيار المكان الذي سيعيش فيه، باستثناء أسباب صحية أو عند تطبيق أمر محكمة أو قانون أجنبي.

ماذا يحدث إذا تدخلت؟

ويتضمن المرسوم الأعلى معلومات مفصلة عن مشاركة الشرطة البيروفية والقوات المسلحة. وقد تم هذا التدخل بموجب المرسوم التشريعي رقم 1186، والمرسوم التشريعي بشأن استخدام القوات المسلحة من قبل الشرطة البيروفية، والمرسوم التشريعي رقم 1095، والمرسوم التشريعي المنظم لقواعد استخدام واستخدام القوات المسلحة في الوطن، واللوائح المعتمدة على التوالي.

كما سمح بمشاركة الحكومات المحلية والمحلية في دستور منطقة ليما وكالاو الحضرية, الذي تم تنفيذه في إطار المعايير الحالية للسلامة المدنية.

ما هي حالة الطوارئ؟

هذا إجراء، وفقًا للدستور السياسي لبيرو، يمكن إعلانه من قبل رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء، والذي يجب تنفيذه لفترة معينة فقط اعتمادًا على كيفية اعتقاد السلطات بذلك، يمكن تطبيقه في جميع أنحاء الولايةالإقليم أو كقطاع محدد منفصل.

يتم الإعلان عن حالة الطوارئ عندما يكون هناك «انتهاك للسلام أو القواعد الداخلية، كارثة أو وضع خطير يؤثر على حياة البلاد». وتنص المادة 137 من الدستور على أن مشروع القانون لا يمكن أن يتجاوز 60 يوما، وإذا تم تمديده، فستكون هناك حاجة إلى مرسوم جديد. إذا قدم رئيس الجمهورية بهذه الطريقة، فإنه يأمر، ولكن في هذه الحالة تكون الشرطة مسؤولة عن أمر دعم القوات المسلحة. ويستند هذا القرار إلى مرسوم يحكم أفعاله أمام هيئتين.

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