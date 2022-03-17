أُطلق سراح إدواردو ليون تراويتز، وهو جندي مرتبط بهواتشيكول، في كندا

أطلق قاض في فانكوفر، كندا، سراح إدواردو ليون تراويتز، الذي نشر سندًا بقيمة 20,000 دولار كندي لمواصلة عملية تسليمه إلى المكسيك بحرية، حيث أنه متهم بالحفاظ على العلاقات مع الجريمة المنظمة بينما كان مسؤولاً عن الأمن في بتروليوس المكسيكيون (بيمكس).

وبعد الإفراج عنه، أمرت السلطات الكندية بارتداء سوار إلكتروني يبلغه بموقعه على مدار 24 ساعة في اليوم؛ ولن يتمكن الجنرال من التواجد خارج منزله من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة 11 مساءً.

كما سحب القاضي جواز سفر تراويتز، حيث أن هناك خطر الفرار إلى بلد آخر حتى لا يواجه اتهامات قضائية ضده في المكسيك، لأنه يخضع حاليا لإجراءات التسليم.

مايكل تامن, قاضي محكمة العدل العليا في فانكوفر, قرر منح التدابير الاحترازية العامة بعد أن حرم قاض محلي العام من الاستفادة من الإفراج المشروط على أساس وجود خطر كبير من الهروب.

سيستمر محاكمة ليون تراويتز بتهمة تسليمه إلى المكسيك (الصورة: تويتر @diazdeleon26)

ووفقا للمعلومات المقدمة من مكتب المدعي العام، قررت المحكمة أن تورطه المزعوم في جرائم يعتبر خطيرا، بالإضافة إلى أن الأضرار التي لحقت بالممتلكات التي لحقت بالدولة المكسيكية تستحق استمرار سجنه، بسبب «ارتفاع خطر الهروب». التي تنشأ في قضيته.

كما شكرت الوكالة السلطات الكندية على «الدعم الذي قدمته حكومة كندا للمكسيك مثال على التضامن الدولي في مواجهة الجريمة والإفلات من العقاب».

تم القبض على إدواردو ليون تراويتز، الذي كان ضابط الأمن في بيمكس خلال فترة ولاية إنريكي بينيا نييتو التي استمرت ست سنوات، يوم الجمعة الماضي 17 ديسمبر في فانكوفر، كولومبيا البريطانية، من قبل الإنتربول وبناء على طلب من FGR، التي تتهمه بسرقة الوقود وتوفير الحماية لـ huachicoleros.

وفقا للمعلومات التي قدمها مكتب المدعي العام، أنشأ الجنرال منظمة إجرامية «huachicol» لاستخراج الوقود وحماية المجرمين الذين نفذوا سرقة الهيدروكربونات: «وجد أنه ومجموعة من المتواطئين، كما تمت محاكمتهم بالفعل، يزعم أنها غطت و huachicol المحمية في شبكات توزيع Pemex»، وأكد FGR.

الجنرال متهم بإنشاء مجموعة هواتشيكول في بيمكس (الصورة: رويترز)

يعود طلب التسليم الذي قدمته السلطات المكسيكية إلى حكومة كندا إلى عام 2019، عندما بدأت الإجراءات القضائية ضد الجنرال وثلاثة أفراد عسكريين آخرين تعاونوا في شبكة هواتشيكول أثناء التعاقد مع Pemex.

وقد تم اختيار ليون تراويتز لأنه كان مقربا من إنريكي بينيا نييتو، حيث كان مرافقة الرئيس السابق خلال فترة ولايته التي استمرت ست سنوات كحاكم لولاية المكسيك، من 2005 إلى 2011. في وقت لاحق، عندما كان المكسيكي بالفعل في رئاسة الجمهورية، أنشأ المديرية الفرعية للحماية الاستراتيجية في Pemex، والتي ستكون مسؤولة عن ضمان أمن أصول شركة النفط الحكومية.

ترك الجنرال منصبه في 13 سبتمبر 2018، قبل أشهر من وصول إدارة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عندما غادر البلاد للجوء إلى بنما.

وأمرت سلطات من أمانة الدفاع الوطني (سيدينا) عدة مناسبات بالعودة إلى البلاد لمواجهة التهم الموجهة إليه، وطلبات رفضها الرجل العسكري.

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