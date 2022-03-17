تضيف الإكوادور 1418 حالة جديدة من covid-19 وتتراكم 852,183 في الجائحة

أضافت كيتو، 16 مارس الإكوادور 1418 حالة جديدة من covid-19 يوم الأربعاء، حيث تراكمت 852,183 إيجابية خلال الوباء، وفقًا لوزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي. بلغ سجل الوفيات التراكمية والمؤكدة من covid-19 في الإكوادور 25,166 (8 أكثر من يوم الثلاثاء)، بالإضافة إلى 10,195 حالة وفاة «محتملة» مع المرض، لما مجموعه 35,361 حالة وفاة. مقاطعة بيتشينتشا الأنديز، عاصمتها كيتو، لديها أكبر عدد من الإصابات مع 313,168 إيجابية، 698 أكثر من الرقم القياسي يوم الثلاثاء؛ تليها ساحل غواياس، عاصمتها غواياكيل، مع 133,644 (373 إضافية). ثم تظهر مقاطعات مانابي (677 54)، وإل أورو (018 49)، وأزواي (41 033)، ولوخا (150 33)، وإمبابورا (061 29)، وتونغوراهوا (26505)، وكوتوباكسي (803 17)، ولوس ريوس (216 17)، وسانتو دومينغو دي لوس تساتشيلاس (16,6 90). فيما يتعلق بالوضع في الكانتونات أو البلديات، يذكر التقرير أن كيتو هي المدينة الإكوادورية الأكثر تضررا من covid-19 مع 289,370 إصابة خلال الوباء (639 أكثر من يوم الثلاثاء)، تليها غواياكيل مع 99,209 (299 إضافية). في وقت لاحق، ظهرت مدن مثل كوينكا (32،023)، ماتشالا (25,659)، لوجا (22،400)، أمباتو (20،191)، بورتوفيجو (17189)، إيبارا (16,356) وسانتو دومينغو (14,732). يحدد التقرير اليومي عن خطة التطعيم ضد covid-19 في الإكوادور، مع قطع اعتبارًا من 15 مارس، أنه تم تطبيق 32,761،565 لقاحًا، منها 14263,583 تتوافق مع الجرعات الأولى، و 13663,158 إلى التطبيقات الثانية و 4,834,824 للتعزيزات. من إجمالي عدد اللقاحات المطبقة، 16,043,925 تأتي من شركة الأدوية الصينية Sinovac، 9،853,513 من شركة فايزر الأمريكية و 6,252,169 من شركة AstraZeneca البريطانية. وبالمثل، فإن 585،278 من اللقاحات التي تم تلقيحها تتوافق مع CanSino الصيني، مع تطبيق واحد ويتم حقنه أيضًا كمعزز. رئيس fa/rt