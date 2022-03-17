زلزال في اليابان يهز منطقة فوكوشيما؛ هناك 4 قتلى

طوكيو (أسوشيتد برس) — هز زلزال قوته 7.4 درجة منطقة فوكوشيما الساحلية في شمال اليابان يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، ورمي الأثاث على الأرض وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي. ضرب تسونامي صغير الساحل، ولكن صباح الخميس تم رفع التنبيه منخفض المخاطر.

المنطقة جزء من شمال اليابان التي دمرها زلزال بقوة 9 وتسونامي منذ 11 عامًا، مما أدى أيضًا إلى كارثة نووية تم فيها إطلاق الإشعاع وأجزاء من البلاد غير صالحة للسكن.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يوم الخميس فى جلسة برلمانية ان اربعة اشخاص لقوا مصرعهم خلال الزلزال وان ملابسات الوفيات يجرى التحقيق فيها بالاضافة الى اصابة 97 شخصا. وكانت كيودو نيوز قد ذكرت في وقت سابق أن رجلا يبلغ من العمر حوالي 60 عاما توفي في مدينة سوما بعد سقوطه من الطابق الثاني من منزله أثناء محاولته الإخلاء، في حين أصيب رجل في السبعينيات من عمره بالذعر وتوفي بنوبة قلبية.

سحبت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذير تسونامي الذي أصدرته لسواحل فوكوشيما وميياجي صباح الخميس. وصلت موجات 30 سم (11 بوصة) إلى شواطئ إيشينوماكي، على بعد حوالي 390 كيلومترًا (242 ميلًا) شمال شرق طوكيو.

كما قامت الوكالة بتحديث حجم الزلزال إلى 7.4 بدلاً من 7.3 الذي تم الإبلاغ عنه في البداية، بالإضافة إلى عمقه من 60 كيلومترًا (36 ميلًا) إلى 56 كيلومترًا (35 ميلًا)

وأظهرت صور من NHK جدران متجر متعدد الأقسام سقط على الأرض وكسر الزجاج في الشوارع بالقرب من محطة القطار المركزية في مدينة فوكوشيما، على بعد حوالي 60 كيلومترا (36 ميلا) غرب الساحل. تصدع بعض الطرق وكانت المياه تخرج من الأنابيب تحت الأرض.

كما أظهرت الصور أثاثًا وأجهزة ملقاة على الأرض في شقق فوكوشيما. سقطت مستحضرات التجميل والبضائع الأخرى من خزائن المتاجر. في يوكوهاما، بالقرب من طوكيو، كان عمود الضوء على وشك السقوط.

وقالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة (تيبكو)، التي تدير محطة فوكوشيما دايتشي النووية التي تعرضت لأضرار في أعقاب الزلزال وتسونامي 2011، إن العمال لم يكتشفوا عن الأضرار في تفتيش الموقع، الذي هو في طور تفكيكها.

وذكرت هيئة التنظيم النووي اليابانية أنه تم إطلاق إنذار في مبنى التوربينات لمفاعل فوكوشيما دايتشي رقم 5، ولكن لم يكن هناك حريق. توقفت مضخات المياه لخزانات تبريد الوقود في اثنين من مفاعلات المصنع الأربعة لفترة وجيزة عن العمل، ولكن في وقت لاحق استأنفت العمليات. كما سيتم تفكيك فوكوشيما دايني، التي نجت من تسونامي 2011.

أكثر من 2.2 مليون منزل كان مؤقتا بدون كهرباء في 14 محافظة من البلاد، بما في ذلك منطقة طوكيو، على الرغم من استئناف الخدمة في معظم الأماكن في الصباح، باستثناء حوالي 37،000 منزل في محافظتي فوكوشيما وميياجي، وفقا لشركة توهوكو للطاقة الكهربائية، التي تقدم خدمة ل منطقة.

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ساهم الصحفي في وكالة أسوشيتد برس يوري كاغياما في هذا المكتب.