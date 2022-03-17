تسعى جمهورية الدومينيكان إلى خريجي المدارس الثانوية لإتقان اللغة الإنجليزية

سانتو دومينغو, 16 مارس أطلقت جمهورية الدومينيكان يوم الأربعاء برنامجًا يهدف إلى تعلم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية للطلاب في القطاع العام في العامين الأخيرين من المدرسة الثانوية, والتي ستأخذ كمعلمة مقياس مستويات تلك اللغة المستخدمة من قبل الأوروبي المشترك. إطار مرجعي. في المرحلة الأولى، سيصل البرنامج إلى نحو 74،000 طالب في الصف الخامس والسادس من المدرسة الثانوية في المدارس العامة حيث يتم تطبيق يوم العمل الممتد وسيتم تدريسه لمدة ثماني ساعات في الأسبوع في فترة ما بعد الظهر. وقال الرئيس الدومينيكي لويس أبينادر الذي قدم المبادرة في القصر الوطني إن هذه المرحلة ستغطي 646 مدرسة في 122 منطقة تعليمية تنقسم إليها البلاد. تهدف اللغة الإنجليزية من أجل حياة أفضل إلى تمكين الطلاب الذين تخرجوا من المدارس العامة من إظهار مستوى B-1 من اللغة الإنجليزية، وهو ما يعادل إتقان الجوانب الأساسية لتلك اللغة وامتلاك المهارات اللغوية اللازمة لاستخدامها اليومي. ومن أجل تنفيذ البرنامج, شرعت الحكومة في تدريب معلمي اللغة الإنجليزية, فضلا عن تقييم مدرسي اللغة الإنجليزية و تدريبهم و مرافقتهم. وقال الرئيس «ان هذا البرنامج لتدريس اللغة الانجليزية كلغة ثانية سيولد رأس المال البشرى الذى تتطلبه البلاد فى قطاعات مختلفة من الانتاج الوطنى من اجل نمو اكبر وتنمية مستدامة». وتسعى إلى تحسين فرص العمل والنمو المهني للشباب، وقد تكون مؤهلة في قطاعات مثل الخدمات والسياحة ومناطق التجارة الحرة، من بين أمور أخرى. السياحة والمناطق الحرة هي، جنبا إلى جنب مع التحويلات، المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في البلاد. في العقود الأخيرة، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الطلاب الدومينيكيين الذين يجيدون اللغة الإنجليزية، على الرغم من أن معظمهم مدربون في المدارس الخاصة ومراكز اللغة الإنجليزية المتخصصة. رئيس rsl/نسخة