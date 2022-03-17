الدولار: اليوم، 17 مارس، سعر السيجار في باراغواي

يتم دفع الدولار الأمريكي عند افتتاحه عند 6966.26 غواراني، مما يعني أنه عندما أغلق عند 6843.01 غواراني، ارتفع بنسبة 1.8٪ مقارنة باليوم السابق.

مقارنة بالأسبوع الماضي، انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0٪. ومع ذلك، في العام الماضي، كان لا يزال يرتفع بنسبة 4.57٪. يتم تقليل مقارنة القيمة بالتاريخ السابق من خلال تنفيذ عروض الأسعار السلبية في الدورتين الأخيرتين. كان تقلب الأسبوع الماضي أعلى بشكل واضح من التقلبات التي انعكست في بيانات العام الماضي، مما يشير إلى تغيير أكبر من اتجاه القيمة العامة.

في

الصورة السنوية، تم دفع الدولار الأمريكي بحد أقصى 7،093.80 غواراني، مع مستوى لا يقل عن 6،759.87 غواراني. الدولار الأمريكي أقرب إلى قيمته من أدنى مستوياته.

عملة غواراني باراغواي

هي مناقصة قانونية لباراغواي وتم إنشاؤها في عام 1943، مسجلاً رقمًا قياسيًا لكونها واحدة من أقدم العملات المعدنية في أمريكا اللاتينية.

في البداية، تم تقسيمها إلى 100 سنت، ولكن بسبب التضخم، لم تعد تستخدم السنتات. بالنسبة للاختصارات، يتم استخدام اختصار PYG بشكل شائع.

في 5 أكتوبر 1943، تم الإعلان عن مرسوم بإنشاء نظام نقدي عضوي لجمهورية باراغواي، يسعى إلى ضمان وتعزيز الاستقرار، وإعادة تأكيد استقلالها النقدي وسيادتها. حل هذا القرار محل البيزو الباراغواي.

في ذلك الوقت، كان غواراني يعادل 100 بيزو باراغواي وتم تغييره إلى سنتات.

تم تداول الأوراق النقدية والعملات المعدنية من الفئة الجديدة منذ عام 1944، ويتم تنظيم إصدارها حاليًا من قبل البنك المركزي لباراغواي.

ومع ذلك، بحلول عام 1998، تم تداول أول 100,000 ورقة نقدية غواراني أخيرًا، وهي اليوم أعلى قيمة للأوراق النقدية. في بداية عام 2020، كانت هذه التذاكر تبلغ قيمتها حوالي 16 دولارًا أو 14 يورو.

حاليا، هناك أيضا عملات معدنية من 50 و 100 و 500 و 1000 غواراني، والتي تختلف في الحجم عن الأوراق النقدية من 20،000 و 2000 غواراني.

من بين المناقشات المحيطة بعملة باراغواي خطة لعام 2009، حيث تم اقتراح إزالة ثلاثة أصفار لـ Guarani، وتسمى أيضًا «الغواراني الجديد»، ولكن في عام 2013 تم الكشف عن مشروع متناقض. تم تعليق كلا المشروعين.

في المجال الاقتصادي، شهدت باراغواي نموًا كبيرًا، بزيادة 4.6٪ في عام 2021، على الرغم من جائحة الفيروس التاجي. بالإضافة إلى ذلك، تشير اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يرتفع بنسبة تصل إلى 3.8٪.

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وكالات