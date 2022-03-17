الدولار: سعر الإغلاق اليوم 17 مارس في هايتي

تم دفع الدولار الأمريكي عند ما يقرب من 103.19 قرع في المتوسط، مما يعني انخفاضًا بنسبة 2.19٪ مقارنة برقم اليوم السابق، عندما تم تداوله عند 105.50 قرع في المتوسط.

بالإشارة إلى ربحية الأسبوع الماضي، تراكم الدولار الأمريكي انخفاضًا بنسبة 0.78٪؛ على العكس من ذلك، في العام الماضي لا يزال تراكم ارتفاعًا بنسبة 16.19٪. مقارنة بالأيام السابقة، أنهت جلستين من الاتجاه الإيجابي. في الأسبوع الماضي، كان التقلب 18.82٪، وهو أعلى إلى حد ما من رقم التقلب السنوي (17.19٪)، مما يشير إلى أنه يمر بمرحلة من عدم الاستقرار.

في الصورة السنوية، وصل الدولار الأمريكي إلى 105.64 قرع كحد أقصى في المتوسط، في حين أن أدنى مستوى له كان 97.87 جوردة في المتوسط. الدولار الأمريكي أقرب إلى الحد الأقصى له من أدنى مستوى له.

الغورد الهايتي

لا غورد (المترجم باسم «الدهون») هو عملة الاستخدام الرسمي في هايتي ويشار إليها باسم HGT، كما أنها مقسمة إلى 100 سنت وطباعتها ينظمها بنك جمهورية هايتي.

على الرغم من أن اسمها يأتي من الفرنسية، إلا أن أصله يلمح إلى العملة الإسبانية المسماة «gordos»؛ يسميها بعض المواطنين أيضًا «goud»، بحيث تبدو مشابهة للكلمة الإنجليزية «mood».

تم تقديمها في عام 1813 لتحل محل الجنيه القديم، ويمكن العثور عليها حاليًا مقابل 5 و 10 و 20 و 50 سنتًا، بالإضافة إلى 1 و 10 قرع، ومع ذلك، فإن العملات المعدنية من 5 و 10 و 20 سنتًا لا تحافظ على الاستخدام المنتظم، لذا فإن استخدامها يمثل أقلية.

أما بالنسبة للتذاكر، فهناك 10 و 20 و 25 و 50 و 100 و 250 و 1000 قرع. واحد غورد هايتي يعادل حاليا 0.0097 وحدة من الدولار الأمريكي، فضلا عن 0.0085 وحدة من اليورو.

طوال تاريخها، كان لدى gourde ثلاث عمليات بث، آخرها في عام 1872، وهي تلك المستخدمة حاليًا. في عام 1912 تم ربط العملة بالدولار الأمريكي، ولكن في عام 1989 كانت غير مقيدة، على الرغم من حقيقة أن هناك اليوم أماكن يفضل فيها المواطنون استخدام الدولار الهايتي، يليه الدولار الأمريكي، ثاني أكثر العملات قبولا.

وتجدر الإشارة إلى أن الطلب على العملة منخفض خارج البلاد، لأن هايتي بلد ذو اقتصاد هش، فهي ليست دولة مصدرة وتعتمد بشكل كامل على الزراعة للبقاء على قيد الحياة. وبالإضافة إلى ذلك، تبلغ ميزانيتها السنوية 20 في المائة ممولة من المعونة الأجنبية.

من ناحية أخرى، اختارت الأوراق النقدية الهايتية صورًا لشخصيات تاريخية، مثل ماركي فاليريس، وهو سوق مشهور للمشاة، وكذلك كاثرين فلون، التي تعد رمزًا للثورة الهايتية، كانت المرأة التي خاطت أول علم لهايتي في عام 1803. يظهر شعار النبالة على ظهر جميع العملات المعدنية.

على الجبهة الاقتصادية، أشارت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC) إلى أن هايتي، إلى جانب دول مثل سورينام وفنزويلا، تعاني من تضخم مزمن، تفاقم جزئيًا بسبب جائحة فيروس كورونا.

بالإضافة إلى ذلك، في العام الماضي، اضطرت البلاد أيضًا إلى مواجهة زعزعة الاستقرار السياسي بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويس وموجة العنف والزلزال الكبير الذي وقع في أبريل 2021.

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وكالات