انتقد ديفيد فايتلسون الرئيس التنفيذي السابق لشيفاس، خوسيه لويس هيغيرا، الذي حاول دون جدوى لتحية أماوري فيرغارا ، رئيس ومالك المؤسسة، يوم الثلاثاء الماضي بعد حفل استثمار قاعة المشاهير لعام 2022.

السبب في أن محلل ESPN هرع ضد الرئيس التنفيذي السابق لغوادالاخارا هو أنه اعتبر نهجه تجاه وريث خورخي فيرغارا «استفزازًا»، بحجة أن لديهم حاليًا نزاعات قانونية وأن هناك مواجهة حول علاقته مع أنجليكا فوينتيس، التي كانت زوجة والده بين عامي 2008 و 2015.

وفقًا لفايتلسون، تعتزم Higuera «المطالبة بالمال من خلال وثائق ملفقة» من Grupo Omnilife، وهي شركة مملوكة لشركة فيرغارا. ويرجع ذلك إلى الائتمان الذي كان يمكن أن يكون جزءًا منه عندما كانت المؤسسة في وضع معقد اقتصاديًا.

اتهم ديفيد فايتلسون خوسيه لويس هيغيرا بالاحتيال مع شيفاس: «ذهب لاستفزاز أماوري فيرغارا» (الصورة: تويتر/ @Faitelson_ESPN)

وفقًا للعديد من مشاركاته التي تم إجراؤها على الشبكات الاجتماعية، «أراد خوسيه لويس هيغيرا أن يلقي أماوري فيرغارا لكمة عليه»، لذلك ألمح إلى الغرض المحتمل لـ Higuera هو الحصول على المزيد من الحجج في أي نوع من القرارات التي يتم تقديمها, سواء للرأي العام أو حتى في المحكمة.

وبعد دقائق، أيد هذا الاتهام من مصادره داخل الشركة؛ ومع ذلك، أعلن أنه ليس على علم بالاحتيال المزعوم لخوسيه لويس ضد غروبو أومنليفي أوشيفاس، وهما شركتان يسيران جنبًا إلى جنب في أفعالهما ومخطط التنظيم التنفيذي.

اتهم ديفيد فايتلسون خوسيه لويس هيغيرا بالاحتيال مع شيفاس: «ذهب لاستفزاز أماوري فيرغارا» (الصورة: تويتر/ @Faitelson_ESPN)

كانت كلمات فايتلسون أكثر تحديدًا، حيث ذكر أن مدير شيفاس السابق يبحث عن جزء صغير من أكثر من مليار MXN أقرضت لشيفاس وأومنليفي في الوقت الذي رفعت فيه أنجليكا فوينتيس دعوى قضائية ضد خورخي فيرغارا بعد طلاقه. حتى أن صحفية ESPN أشارت إليها لأنها تركت المؤسسة مفلسة.

تصاعد الصراع عندما توفي خورخي فيرغارا، مؤسس ومالك Grupo Omnilife، في نوفمبر 2019، حيث اختفت الاتفاقيات المزعومة مع رجله الموثوق به، خوسيه لويس هيغيرا.

عينت فيرغارا Higuera رئيسًا تنفيذيًا لشركة Chivas في عام 2015، بعد إزالة أنجليكا فوينتيس من المؤسسة، وظلت حتى عام 2019، عندما تولى Amaury السيطرة الكاملة.

الشخص الذي تعاون و «احتل المرتبة الثانية» على كلمات ديفيد فايتلسون كان إغناسيو سواريز الفانتاسما، الذي أكد أن مبلغ القرض الذي تقدم له شيفاس يصل إلى 2,850 مليون بيزو وأنه تسبب حتى في رهن «الفريق والملعب والوادي الأخضر والمناطق المحيطة بها أرض».

وصف ديفيد فايتلسون محاولة هيغيرا لتحية أموري فيرغارا بأنها «استفزاز»، بسبب صراعه القانوني مع Omnilife و Chivas (الصور: Instagram @fichajesalotico //نادي ديبورتيفو غوادالاخارا)

وفقًا لسواريز، كان من الممكن استخدام هذه الأموال لسداد الديون إلى Angelica Fuentes وإعادة هيكلة الشركات العائلية.

أصبح هذا الجدل أكثر أهمية عندما تم استدعاء التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام المساعد للتحقيق في الجريمة المنظمة (SEIDO) في عام 2021، عندما تمت الإشارة إلى خوسيه لويس هيغيرا من عملية احتيال مزعومة في الفترة التي قضاها مع شيفاس، لأنه من خلال الفواتير المزيفة كان سيكون بشكل غير قانوني غني بما يصل إلى 50 مليون بيزو.

لأنه من بين الشركات التي ارتبطت بشبكة «العوملة» هذه، تضمنت إحدى أنجليكا فوينتيس، تم الكشف عن تعاون مزعوم من Higuera مع زوجة خورخي فيرغارا السابقة وتفسيره على أنه خيانة.

اتصل ديفيد فايتلسون بخوسيه لويس هيغيرا لطلب المزيد من المعلومات؛ ومع ذلك، لم يرغب في الخوض في الموضوع: «أخبرني أنه سيتم حل المشكلة في المكان الذي تحتاج فيه إلى حل. يقول لي أن لديه عاطفة واحترام كبيرين لخورخي فيرغارا وأنه، من الواضح، مع أموري أنه مختلف».

استمر في القراءة: