ارتفاع حصيلة قتلى إعصار غومبي إلى 53 في موزمبيق

وقال مسؤولون فى مقاطعة نامبولا الشمالية، الاكثر تضررا من هذه الظاهرة، يوم الخميس ان عدد القتلى من اعصار جومبي (جومبي) الذى ضرب موزمبيق الاسبوع الماضى ارتفع الى 52 شخصا.

وفى وقت سابق، تم الابلاغ عن وفاة 22 شخصا، بيد انه تم العثور على 31 جثة فى رونجا على ساحل المحيط الهندى، معزولة كعقبات خلفها الاعصار.

دخل وزير الخارجية مارتي جوندولا المنطقة بالقوارب يوم الأربعاء، موضحًا «الوضع القاتم».

وقال للاذاعة العامة «للاسف سجل 31 حالة وفاة اخرى».

واضاف «من المحتمل ان يزداد عدد الضحايا مع استمرار جهود الاغاثة فى المناطق الاكثر تضررا».

أثر هجوم 11 مارس على غومبي، موزمبيق، على عشرات الموزامبيقيين، وخاصة في مقاطعة نامبولا، حيث دمر الإعصار آلاف المنازل.

كانت البلاد قد عانت بالفعل من عاصفة آنا الاستوائية في يناير، والتي قتلت مائة شخص في جنوب إفريقيا.