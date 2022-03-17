كوبا تحذر السكان من وجود كبير للبعوض الذي ينقل حمى الضنك

حذر مسؤولو الصحة الكوبيون السكان يوم الخميس من ارتفاع معدل تغلغل البعوض الذي ينقل حمى الضنك, زيكا وشيكونغويا, ودعوا إلى اتخاذ إجراءات للسيطرة عليه.

«في عام 2021، تم الإبلاغ عن أكبر عدد من فاشيات (البعوض) في السنوات الخمس عشرة الماضية.» وقالت وزارة الصحة العامة في بيان لها، خاصة في المقاطعات التي تضم أكبر عدد من السكان، مثل هافانا وسانتياغو دي كوبا وهولغوين وكاماجوي وماتانزاس وفيلا كلارا.

وأشارت الوكالة إلى أن القارة الأمريكية سجلت «معدلات عالية من إصابة الزاعجة المصرية والزاعجة البيكتوس»، ونتيجة لذلك، زادت انتقال حمى الضنك وغيرها من الفيروسات مثل الشيكونغونيا وزيكا.

خلال عام 2021، تأثرت 9 مقاطعات كوبية بحمى الضنك، ولكن في خضم الوضع الوبائي المعقد بسبب جائحة كوفيد -19، «اعتبارًا من سبتمبر، انخفضت الحالات بنسبة 29.3٪».

تم إعفاء البلاد من زيكا منذ عام 2019 و Chikungunya منذ عام 2017.

منذ أكثر من 15 عامًا، يقوم مسؤولو الصحة بتطوير حملة للسيطرة على البعوض الزاعجة المقيدين في العامين الماضيين بسبب تدابير الاحتواء بسبب جائحة COVID-19، الذي تم السيطرة عليه بالفعل في الجزيرة الكاريبية.

وتؤكد السلطات أنه تم اكتشاف أكبر عدد من الفاشيات في خزانات المياه، وخاصة تلك التي «توجد في العديد من المنازل»، وشرحت التدابير المتخذة في هذا الصدد.

سي بي /لب/رو