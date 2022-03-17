تقدر كوبا أن إنتاجها من البطاطس لن يلبي الطلب المحلي

هافانا، 17 مارس اعترفت وزارة الزراعة الكوبية يوم الخميس بأن إنتاج البطاطس المحلي في عام 2022 لن يلبي الطلب المحلي، وفي أحسن الأحوال، سيكون عند مستويات العام الماضي. وكما أوضح المتخصص إنل إسبينوزا لوكالة الأنباء الكوبية (ACN)، فإن المجموعة المقدرة لهذا العام تبلغ 116396 طنًا، وهي كميات «بعيدة عن الطلب الوطني». غير أنه أضاف أن 56 في المائة من المساحة المخصصة لهذا المحصول زرعت «خارج التقويم المثالي»، ويرجع ذلك أساسا إلى نقص المدخلات»، مما سيجعل من الصعب تحقيق الأهداف. وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاءات والمعلومات (ONEI) التي جمعتها Efe، فإن هذا الهدف مشابه للحصاد الذي تم الحصول عليه في عام 2020 (115,385 طنًا)، وهو العام الأخير الذي سجلناه، والذي كان الأسوأ منذ عام 2017. إذا تم تحقيق الإسقاط الرسمي، فستكون رابع أسوأ نتيجة لحصاد البطاطس منذ عام 2000. كما يقر إسبينوزا بأن الحصاد سيكون بعيدًا عن القمم التي سجلتها الزراعة الكوبية، والتي تجاوزت في مطلع القرن 300,000 طن من البطاطس، أي أكثر من ضعف التوقعات الحالية. ومن المعروف أن المعلومات في وقت معاكسة بالنسبة للريف الكوبي، بعد أن كانت البيانات السلبية عن محاصيله الرئيسية، مثل السكر والتبغ والبن، معروفة في الأشهر الأخيرة. البلاد، التي تستورد ما بين 60 و 70٪ من الغذاء الذي تحتاجه، تمر أيضًا بأزمة اقتصادية خطيرة، بسبب الوباء والعقوبات الاقتصادية الأمريكية والأخطاء في إدارة الاقتصاد الكلي الوطنية. تتميز الأزمة بنقص السلع الأساسية، ودولار جزئي للاقتصاد وانتعاش حاد في الأسعار. رئيس jpm/jrh