أطلق كريستيان تيتشيرا العصا وغاب عن التعادل في سبورت بويز مقابل أياكوتشو إف سي لكوبا سودامريكانا

فاز سبورت بويز على أرضه 1-0 ضد أياكوتشو إف سي في مبارزة العودة للمرحلة 1 من كأس سودامريكانا. التكافؤ في اللعبة أكثر من واضح في الاستاد الوطني، حيث يسعى كلاهما للانتقال إلى الجولة التالية. يتم تحديد «porteños» بشكل أكبر من خلال دعم معجبيهم. ومع ذلك، يمكن أن يأتي التعادل إذا لم يكن ذلك بسبب إصابة كريستيان تيتشرا بالعصا، والتي يمكن أن تكون 3-1 بشكل عام .

تم تنفيذ هذا الإجراء 31 دقيقة في النصف الأول. في الواقع، كانت بداية المسرحية ركلة حرة قام بها المدافع عن «chalacos»، إيدي رينتريا. ضربت اللقطة الحاجز ولكن الكرة فاز بها السكان المحليون. ومع ذلك، فشلوا في الاحتفاظ بها وفجأة تم تسليح رد فعل عنيف من «الثعالب». فاز Techera كرة في خط الوسط. كانت كرة القدم طويلة ولكن زميله في الفريق أوثونيل آرسي تمكن من الفوز بتلك المسرحية ولعب مع نيكولاس رويون. رأى أن كريستيان كان يسقط في اتجاه القوس ومكنه بطريقة رائعة. تركت عجلة القيادة الصغيرة في رؤوس للأعلى مع حارس المرمى باتريسيو ألفاريز، ولكن تسديدته مع اليسار ضربت العارضة اليسرى لمرمى الأولاد. كان Arce في حالة ارتداد لكن الدفاع الوردي دافع جيدًا في هذا الإجراء.

يمكن أن يكلف الخطأ في وجه القوس الزوار. بالنظر إلى أنها منخفضة على لوحة النتائج في مبارزة المحطة الثانية هذه, قد يتسبب ذلك في أن يذهب «chalacos» للثاني ويسعى إلى معادلة السلسلة حتى الأمور والانتقال من خلال الترتيب إلى المرحلة التالية.

بريفيا

سيسعى سبورت بويز إلى عكس المفتاح ضد أياكوتشو إف سي بعد هزم في مباراة 2-0 يوم الأربعاء 9 مارس. فاز «الثعالب» بقيادة مدرب أوروغواي أليخاندرو أبود بأهداف من ألدير سالازار (35 ′) ونيكولا رويون (58 ′). في هذه المناسبة، سيسعون إلى الحفاظ على هذه الميزة أو توسيعها للتأهل للمرحلة التالية.

يحتاج فريق «porteño» إلى انتصار بهدفين منفصلين ضد Ayacucho FC لفرض التعريف بالعقوبات. في حالة الفوز بفارق أكثر من ثلاثة أهداف سيدخل مرحلة المجموعات في كأس سودامريكانا 2022. على العكس من ذلك، فإن فريق أياكوتشو لديه هزيمة واحدة فقط مع اختلاف هدف واحد للقضاء على فريق chalaco وإدخال الجولة التالية من بطولة CONMEBOL.

يصل Sport Boys إلى المبارزة مع Ayacucho FC مع ضغط النتائج السلبية في الدوري الإسباني 1 2022. في المباريات الثلاث الأخيرة لم يفز بالنصر. خسر فريق «chalaco» أمام ديبورتيفو البلدية وتعادل مع جامعة سيزار فاليخو في الدوري الأول. لهذا السبب، سيحتاج إلى الفوز للصورة السيئة التي كان يظهرها، وبالمناسبة، تحسين وضعه للفترة المتبقية من البطولة المحلية حيث أنهم في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.

يصل Ayacucho FC إلى المبارزة مع Sport Boys بعد سقوطه في المنزل في ديبورتيفو البلدية وكزائر لCienciano للمشاركة في بطولة Apertura. لديهم 6 نقاط في التواريخ الأولى ويتم وضعها في المربع الثالث عشر.

آخر مباريات رياضية للأولاد مقابل أياكوتشو

24/07/21 أياكوتشو 1-2 رياضة بنين

24/11/20 سبورت بويز 0-1 أياكوتشو

07/02/20 أياكوتشو 2-1 سبورت بويز

13/09/19 أياكوتشو 0-1 سبورت بويز

31/03/19 سبورت بويز 0-1 أياكوتشو

30/10/18 أياكوتشو 3-2 سبورت بويز

04/08/18 سبورت بويز 1-0 أياكوتشو

11/08/12 أياكوتشو 4-1 سبورت بويز

27/05/12 سبورت بويز 0-0 أياكوتشو

20/08/11 أياكوتشو 3-1 سبورت بويز

05/03/11 سبورت بويز 3-1 أياكوتشو

19/06/10 أياكوتشو 2-1 رياضة للأولاد

13/03/10 سبورت بويز 1-1 أياكوتشو

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