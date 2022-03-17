الكونغرس: Podemos Bench يستجيب لاستقالة كارلوس أندرسون

« سيشارك الآخرون (...) أنا مهتم بكيفية تفكيرهم وما يمكنهم المساهمة به. لا أتساءل ما هي الألوان التي يدخلونها، لكنني أتساءل ما الذي يمتلكه الأشخاص المهرة الخبرة للقيام بأشياء رائعة ». كان هذا بيانًا لنائب رئيس الكونغرس الثاني الذي جاء إلى الكونغرس مع منظمة بقيادة خوسيه لونا، الذي تم استجوابه.

«الاستقالة أمر مؤسف دائمًا، لكن الحياة السياسية مستمرة وغير مريحة. هذا بيان لمجلس النواب بأنه سيكون أكثر وحيدا من شركة سيئة، لم نتجاهله أبدا، احترمنا قراره، ولكن لا يبدو أننا. أنا أفهم». وأضاف Wong كيف علق أندرسون على استقالة المجموعة.

«حتى كارلوس أندرسون يأخذني بحجة زيارة القصر مع القساوسة. كان شوق دانيال أورستي ليس لأنه كان له صوته الخاص، ولكن لأنه لم يكن لديه اتصال يذكر». وفي اجتماع عقد في ميرافلوريسي، ناقش رئيس الجمهورية الوسائل التي يمكنه من خلالها الاستجابة بسرعة خلال فترة ولايته.

«أردت منهم أن يكونوا قادرين على الاقتراب من الحكومة، واستخدام المنصب، وبطريقة ما، إعطاء بعض الارتياح لنهج السلطة كمفاوض. إنه أبعد ما يكون عن مثل هذه الأشياء ولا أريد المشاركة في مقعد مثل هذا»، كان هذا جزءًا من بيان عندما أعلن أندرسون استقالته من مقاعد البدلاء في بوديموس بيرو.

التغذية في مناطق الخطر

تركDunderson يترك Podemos بيرو مع مقعد من أربعة أعضاء فقط. إذا لم يحصل على عضو جديد، فإنه لم يعد مقاعد البدلاء الرسمية، ولكن تأثير استقالته قد يؤثر أيضا على أعضاء Wong House، الذين يشغلون نائب رئيس المؤتمر الثاني، وهو المنصب الذي يستهدف الناس في الرتب. وينبغي مناقشة القرار بشأن هذه المسألة مع الجمعية العامة أو السكرتير الصحفي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يخسر وونغ بعد تغيير مقاعد البدلاء، لذلك فهو أيضًا رئيس لجنة حقوق المستهلك. وفقا للصحفي مارتن هيدالغو (مارتن هيدالغو)، «هناك قصة أن الرئيس تمكن من إنهاء ولايته حتى يوليو، عندما جرت إعادة تنظيم المكتب (مجلس الإدارة)، وهي رئاسة اللجنة».

«يجب تحديد البوديموس في اجتماع للمتحدثين، مثال على اتفاق سياسي، ويفوزون لأن اللعبة السياسية تفوز لأنها يمكن أن تساعد حزب المعارضة على دعم الوفد مع نائب الرئيس مقابل التصويت، أو لأن الحزب الحاكم يستطيع أن يعرض على أعضائه مواصلة مقاعد البدلاء»، وكتب المراسل على حسابه على تويتر.

أعلن أندرسونو مغادرته بوديموس بيرو، لكنه لم يؤكد أنه لم يتم تجميعه أو التحدث معه مع مجموعات أخرى للانضمام إلى مجموعة العمل، وأصبح المشرعون أقرب إلى المعارضة من أعضاء الحزب الحاكم الذين انتقدوهم باستمرار.

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