قيمة إغلاق الدولار في جمهورية الدومينيكان في 17 مارس من الدولار الأمريكي إلى DOP

تداول الدولار الأمريكي عند الإغلاق عند 54.84 بيزو دومنيكاني في المتوسط، بزيادة قدرها 0.2٪ مقارنة بـ 54.73 بيزو دومنيكاني في المتوسط في اليوم السابق.

إذا أخذنا في الاعتبار بيانات الأسبوع الماضي، فإن الدولار الأمريكي يمثل ارتفاعًا بنسبة 0.22٪؛ على الرغم من أنه في العام الماضي لا يزال يحافظ على انخفاض بنسبة 3.28٪. عند تحليل هذه البيانات بالبيانات الخاصة بالتواريخ السابقة، انتهى الأمر بخط مسطح من عروض الأسعار للجلستين الأخيرتين. قدم رقم التقلب توازنًا كان أقل بشكل واضح من التقلبات التي انعكست في بيانات العام الماضي، مما يشير إلى أنه يعمل بشكل أكثر استقرارًا من الاتجاه العام في السنوات الأخيرة.

في الصورة السنوية، وصل الدولار الأمريكي إلى 57.67 بيزو دومنيكاني كحد أقصى في المتوسط، في حين أن أدنى مستوى له كان 53.74 بيزو دومينيكي في المتوسط. يتم وضع الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوى له من الحد الأقصى.

العملة الدومينيكية البيزو الدومينيكي

هو العملة الرسمية لجمهورية الدومينيكان ويختصر باسم PDO ويعود تاريخ إنشائها إلى عام 1971 بعد كسر المعيار الذهبي. في البداية كان يطلق عليه «البيزو الذهبي» أو «بيزو الذهب الدومينيكي».

في عام 2010، تم إجراء تعديل على الدستور لتحديد أن «الوحدة النقدية الوطنية هي البيزو الدومينيكي»؛ بعد ذلك، في عام 2017، بدأ الاستبدال التدريجي للأوراق النقدية والعملات المعدنية بنقوش البيزو الدومينيكي القديمة.

الأوراق النقدية المتداولة حاليًا هي 50 و 100 و 200 و 500 و 1000 و 2000 بيزو أوروس. توقفت أوراق البيزو 5 و 10 عن الدوران وتم استبدالها بعملات نقدية بقيمة 5 و 10 و 25 بيزو على التوالي. وفي الوقت نفسه، تم إصدار الأوراق النقدية الذهبية 500 و 2000 بيزو بمناسبة الذكرى 500 لاكتشاف أمريكا ووصول الألفية الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأوراق النقدية تحمل العبارة: «هذه الورقة النقدية لها قوة تحريرية لدفع جميع الالتزامات العامة أو الخاصة».

أما بالنسبة لاقتصاد جمهورية الدومينيكان، فقد أعلن البنك المركزي أن البلاد أغلقت عام 2021 بالناتج المحلي الإجمالي (GDP) بنسبة 12.3٪، مما يعكس الانتعاش الاقتصادي. كما بلغ 4.7٪ في عام 2021 مقارنة بعام 2019، وهو ما يتحدث عن العودة إلى مستويات ما قبل الوباء.

من ناحية أخرى، أثر جائحة الفيروس التاجي على جمهورية الدومينيكان عند الحديث عن التضخم، حيث بلغ المعدل 8.5٪ في نهاية عام 2021. بحلول عام 2022، يقدر البنك المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية الدومينيكان يمكن أن يرتفع بين 5.5٪ و 6.0٪.

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وكالات