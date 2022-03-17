اكتشفت الصين نوعًا جديدًا من الديناصورات عاش منذ أكثر من 190 مليون سنة.

بكين 17 مارس وفقا لوكالة شينخوا الرسمية، اكتشفت مجموعة من العلماء الصينيين مجموعة جديدة من الديناصورات المدرعة التي عاشت منذ حوالي 190 مليون سنة في منطقة يونان الجنوبية. استندت الدراسة، التي أجراها خبراء من كلية العلوم البيولوجية بجامعة يوننان ونشرت هذا الأسبوع في مجلة Elife، إلى بعض أحافير الجمجمة والأطراف والدروع والهيكل العظمي المحوري لهذا الديناصور الموجود في المقاطعة. حدد العلماء مجموعة أصناف تسمى Yuxisaurus kopchicki وتنتمي إلى الترتيب الفرعي لthyreophores، وذلك بفضل ميزة فريدة موجودة في جمجمة الحيوانات وفي الجزء الخلفي من الجمجمة. تم العثور على الحفرية في بلدية مدينة Yuxi، التي تقع في قلب المقاطعة، وتعطي اسمًا للديناصور الجديد. عاش Thyreophores على الأرض خلال العصر الجوراسي العلوي منذ حوالي 150 مليون سنة، لكن أحافير Yuxisaurus kopchicki تعود إلى 190 مليون سنة (العصر الجوراسي السفلي)، وأصبح التصنيف الجديد أقدم التيريفوريس المكتشفة في آسيا حتى الآن. بي شوندونغ، مؤلف مشارك للدراسة. كانت معظم الديناصورات التيروفور آكلة للعاشبة وكان لها دروع جلدية على ظهر ظهر الجسم وظهره. الأفضل يا/أمد