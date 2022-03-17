السيارات المزودة بمكبرات صوت تعمل على تحريك حفلات الشوارع في فنزويلا

كاراكاس (AP) - يرقص عشرات الأشخاص معًا في حي في ضواحي كاراكاس. إنه منتصف الليل تقريبًا وعندما يبدأ «Do It To It» في اللعب، الذي شاعه TikTok، هناك الكثير من الشباب والبالغين والأطفال يسددون الشارع، متجاهلين الرائحة الكريهة التي تأتي من شاحنة قمامة مهجورة ليست بعيدة.

تأتي الموسيقى التي تصم الآذان من مكبرات الصوت المثبتة في جذوع السيارات والشاحنات الصغيرة، والتي تتنافس لمعرفة أي منها لديه أقوى نظام صوت.

هذه الحفلات في الشوارع, حيث يتم تشغيل الموسيقى الإلكترونية, vallenato, bachata وغيرها من الإيقاعات, تسمح للصغار والكبار بالاستمتاع بالرقص في الأحياء التي لا يوجد فيها المزيد من المراقص أو سعرها باهظ.

«عليك أن تشعر به، عليك أن تعيشه... قال لويس دانيال «El León» كاسترو، مالك إحدى السيارات: «صوت السيارة» تغمض عينيك وترتفع». «إنه شيء لا يوصف.»

يحتوي صندوق Hyundai Getz ذو الأربعة أبواب من كاسترو على أربعة مكبرات صوت, مكبرات الصوت, باس ومساحة حرة لإثارة إعجابك: يمكنك رمي قميصك هناك وسوف يرتد النسيج إلى إيقاع الموسيقى. غطاء الجذع ثقيل للغاية، لدرجة أن خمسة أشخاص اضطروا إلى الدفع لأعلى لفتحه.

تبدأ السيارات في الوصول إلى حلول الظلام في بيتاري، واحدة من أكبر الأحياء الفقيرة في أمريكا اللاتينية. لفترة من الوقت، تمكنت السيارات والدراجات النارية وبعض الحافلات من المرور، مما يجعل الناس يركضون. ولكن مع اقتراب منتصف الليل ووصول المزيد من الناس، تتوقف حركة المرور.

هذه الظاهرة، مهما كانت باهظة الثمن، تكتسب قوة مرة أخرى في فنزويلا حيث يعاني اقتصادها. وقع الملايين من الناس في فقر في سياق أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة، لكن الدولار يدور بحرية أكبر مما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا. ويستغرق الأمر بضعة دولارات لتحويل السيارات إلى صناديق موسيقى.

في الفترة التي سبقت الكرنفال، قام موظفو قياس أعمال كارلوس أروشا بالرمل وقطع وطلاء القطع المصنوعة حسب الطلب للشاحنات الصغيرة التي ستملأ الشواطئ بالموسيقى. يمكن أن يستغرق تجهيز السيارة شهرًا ويكلف بسهولة 10,000 دولار، أي أكثر من نفس السيارة.

«في فنزويلا، كانت هناك دائمًا هواية إنفاق الأموال على المركبات. أنا لا أعرف لماذا. إنه شيء تم زرعه فينا لسنوات»، قال أروشا. «يرى الناس كيفية وضع الصوت عليه. هناك أشخاص ليس لديهم حتى منزل».

وقال أروشا، الذي يعمل في هذا العمل لمدة 13 عامًا، إن بعض المتاجر في الصناعة أغلقت خلال الأزمة.

في نفس الليلة التي كان كاسترو وأصدقاؤه يحتفلون فيها في بيتاري، احتفلت مجموعة من طلاب الجامعات بتخرجهم في حي مجاور مع عدة سيارات متوقفة تحت معبر للمشاة. كان حوالي 50 شخصًا يرقصون في هذا القطاع.

اقترب بعض الشباب من مكبرات الصوت، وابتسموا وأعينهم مفتوحة على مصراعيها أشارت إلى بعض المتحدثين.

يعرف الناس في هذا الحي المصاعب ويعملون في العديد من الوظائف ويعتمدون على الأموال التي يرسلها الأقارب لهم من الخارج. لكنه يعرف أيضًا كيف يرقص لينسى مشاكله، على الأقل لبضع ساعات.

قال لويس ميديافيلا، وهو طالب يبلغ من العمر 18 عامًا: «أراها كحفلة، شيء جيد جدًا، نحبه جميعًا على الرغم من الوضع». «هنا تستمتع وتعيش وتستمتع كما تقول. كل ما يفعلونه جيد جدًا... هناك متعة، مجنونة، منافسة. إنه شيء جيد جدًا».

وأشار إلى أن المعارك بين السيارات تجعل الناس يستمتعون دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدينة أو إلى ملهى ليلي أو الاضطرار إلى إنفاق 30 دولار على زجاجة رم تكلف 10 دولارات في الحي.

في الماضي، انتهى الأمر بأصحاب السيارات والسلطات إلى الوقوع في لعبة القط والفأر، لكن لم يتدخل أحد في المعركة التي تمتعت بها Mediavilla.

تزعج الضوضاء الجيران في بعض الأحيان، لكن التجار يبيعون المزيد من المشروبات والطعام والسجائر.

قال Erly Ruiz، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة المركزية في فنزويلا، إن السيارات ورقصات الشوارع تعطي الحاضرين شعورًا بالانتماء.

قد تستبعد اللافتات الموجودة على أبواب النوادي الليلية بعضها، لكن حفلات الشوارع مفتوحة للجميع.

قال رويز: «أقوم بتشغيل الموسيقى وفجأة يمكنني خلع قميصي، سترتي». «في الشارع تختفي كل هذه القواعد تمامًا والتي عادة لا تسمح لي بالاستمتاع بالطريقة التي أريدها.»